SANTA CROCE DI MAGLIANO. In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2020, il SIPROIMI “Casa d’Amico” di Santa Croce di Magliano presenta un breve video realizzato grazie all’aiuto ed all’impegno dei beneficiari del progetto i quali, durante il periodo di lockdown, si sono cimentati in diverse attività; vedremo così la realizzazione di acconciature, la preparazione di piatti tipici, il confezionamento di abiti ed anche la realizzazione di piccoli interventi di manutenzione. Abbiamo utilizzato questo ed altro per realizzare questo filmato che potesse rendere in qualche modo speciale la Giornata Mondiale del Rifugiato 2020, nonostante il periodo che stiamo vivendo.