​Come risparmiare con la spedizione SDA

TERMOLI. Spedire colli, documenti e oggetti con il corriere SDA significa affidarsi ad un'azienda esperta nel settore delle spedizioni che opera a livello sia nazionale che internazionale.



Spesso le spedizioni sono rivolte ad amici e parenti che riceveranno le stesse nel giro di qualche giorno. Ma vuol dire anche aziende che spediscono prodotti o documenti ad altre aziende, oppure aziende che spediscono direttamente a casa del cliente ciò di cui esso aveva chiesto la spedizione.

Il corriere per il tuo e-commerce

A mò di esempio potremmo prendere i vari acquisti che ognuno di noi almeno una volta nella vita ha effettuato sui vari e-commerce.

Chi ci porta direttamente a casa la merce acquistata? Sicuramente un corriere e tra questi anche e soprattutto SDA.

Per questo motivo quando ci si affida ad un corriere è bene essere sicuri di avere un servizio perfetto, affidarsi ai corrieri più efficienti e che abbiano un valore pari o quasi a zero in termini di consegna merce ritardata o addirittura persa.

Di questi ultimi ne esistono davvero pochi e tra questi è giusto comprendere anche SDA.

Perché inviare pacchi con SDA?

La risposta non è affatto scontata, anzi...

La prima spiegazione che possiamo dare è che a differenza di molti altri suoi concorrenti, SDA consegna i vari colli nel giro di 1, massimo 2 giorni lavorativi.

Poi ancora, presenta un sito eccellente attraverso il quale con un semplice codice di traking è possibile monitorare in ogni istante della giornata la posizione attuale del nostro collo. In questo modo, qualsiasi persona può rendersi conto di dove esso sia e soprattutto il giorno e l'orario stimato della consegna così da farsi trovare in casa all'arrivo del corriere.



Come rintracciare una spedizione SDA?



Rintracciare un collo tramite spedizione SDA è davvero molto facile. Per iniziare si potrebbe semplicemente andare sul sito del corriere muniti di tracking code ed inserirlo nella sezione ad essa dedicata per verificare lo stato della spedizione.



Diversamente esistono tante altre soluzioni online che ci permettono di rintracciare il collo. Tra queste uno dei sistemi più efficienti è quello offerto da Pkge.net.

Questo servizio è uno dei più veloci che ci permette in pochi secondi di verificare lo stato di una consegna, effettuata da qualsiasi corriere. Basta inserire il codice del pacco nella sezione cerca spedizione di poste e il gioco è fatto. Qui puoi anche fare SDA tracking.



Prova anche tu!

Servizio assistenza clienti SDA

Un altro punto a suo favore è senza dubbio l'assistenza clienti. Avendo a disposizione il solito codice sda tracking, è possibile parlare con l'assistenza clienti e capire le condizioni della spedizione. Il servizio inoltre è sempre disponibile per ogni clienti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Per concludere e per rispondere alla domanda perchè inviare pacchi con SDA possiamo appellarci anche alla partnership stipulata con un'importante azienda del bel paese: Poste italiane. Infatti, data l'efficienza del corriere, anche Poste italiane si è affidata a loro per la consegna dei colli di media e grande dimensione.

Come risparmiare con la spedizione SDA?

Al di là dei vari sconti o tariffari fatti ad hoc per ogni cliente, molte volte è possibile risparmiare con le spedizioni SDA in due modi differenti, forse tre.

Molte volte basta contattare l'azienda e soprattutto nel caso di spedizioni continue e durature nel tempo, è possibile concordare un prezzo di favore o un determinato tariffario in base alla quantità di merce spedita in un determinato periodo.

Spedire da siti terzi

Un secondo modo per risparmiare a volte sembra essere quello di affidarsi a siti terzi che per farsi conoscere offrono offerte stratosferiche riducendo e in alcuni casi addirittura azzerando il costo di spedizione attraverso il corriere, tra questi anche quelli con SDA.

Più spedisci meno spendi

Se al contrario, non si ha la certezza di spedire regolarmente colli e documenti con il corriere, un altro modo per poter risparmiare è quello di inviare vari colli con una singola spedizione. Più cose si inviano e minore sarà il costo finale.



Conclusioni

Tre opzioni validissime per ridurre i costi e risparmiare con la spedizione SDA. Come hai potuto vedere, le soluzioni ci sono. Ora tocca a te scegliere quella più adatta alle tue esigenze ed effettuare le prime spedizioni con il corriere SDA.