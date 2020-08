TERMOLI. Un punto d'imbarco con punte anche di 1.500 turisti al giorno, quello del porto di Termoli e da oggi è più sicuro.

La Gs Travel oggi ha dato grande dimostrazione di cura per il proprio territorio donando un defibrillatore messo a disposizione di tutto il Porto di Termoli.

Un gesto che lascia sicuramente il segno e mostra un’attenzione particolare per la salute di tutta la comunità.

Si è tenuto presso l'ufficio della Guidotti Ships, l'evento di presentazione del defibrillatore con la cortese presenza dell'assessore regionale alle politiche agricole e ambientali Cavaliere, la consigliera regionale Calenda, l'assessore al bilancio Mottola, l'assessore alle politiche sociali di Termoli Ciciola, il presidente del consiglio comunale di Termoli e assessore regionale Michele Marone, il comandante della Capitaneria di porto di Termoli e il Nostromo e la Misericordia di Termoli.

Domenico Guidotti, Ceo della Guidotti Ships dichiara: “Una grande iniziativa per il nostro territorio, considerando che la banchina del Porto di Termoli è sempre molto trafficata, sia in inverno che in estate, non solo dai turisti ma tutta la comunità marittima”.

Sono rimasti tutti molto colpiti e hanno ringraziato profondamente la famiglia Guidotti per questo meraviglioso gesto.

