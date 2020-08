De Luca da record: dopo gli Appennini sfida il Molise in una traversata a piedi da 240 km

LARINO. Se il lockdown, seguito alla pandemia, ci ha davvero insegnato qualcosa, è sicuramente la capacità di apprezzare la natura ed i luoghi in cui viviamo. La pensa così anche Vincenzo De Luca, giovane (lui stesso si definisce “Ultratrentenne”) regista e sceneggiatore originario di Larino che, la prossima settimana, infrangerà un altro primato nell’ambito della traversata in solitaria: dopo aver attraversato a piedi l’Appennino (è stato il primo molisano a farlo ndr), camminando per 163 chilometri, a distanza di un mese Vincenzo ha deciso di sfidare la natura del suo Molise (QUI il suo canale youtube).

Al motto “Nessun limite eccetto il cielo” (preso in prestito a Miguel de Cervantes), Vincenzo affronterà la sua tappa più dura: attraversare il Molise partendo dal mare ed arrivando al Matese, con il caldo torrido di un agosto che non lascia spazio al maltempo e ad errori. «Il percorso conta circa 240 chilometri – confessa a TermoliOnLine – Sarà suddiviso in più tappe e dovrei riuscire a terminarlo in 7 o 8 giorni».

Solo, con lo zaino in spalla come unico compagno di viaggio, Vincenzo si sta preparando ad affrontare la natura molisana ed a scoprire i segreti che, questa terra, cela nelle sue bellezze architettoniche e negli abitanti che ne hanno forgiato i paesaggi: «La partenza è prevista dopo ferragosto. Dovrei riuscire a partire martedì 18 agosto», ha continuato.

Come si descrive Vincenzo De Luca?

«Mi definisco sicuramente uno spirito libero, un po' folle, ma con una grandissima fame di conoscere: posti, persone, usanze, culture in giro per il mondo. Adoro confrontarmi e sfidare me se stesso, superare i miei limiti, ogni volta un po' di più. Life begins at the edge of your comfort zone. La vita inizia ai confini della tua zona di comfort...Testa, cuore, gambe. Osserva, scopri, crea. Son tutti motti che adopero spesso».

Cosa ti ha spinto ad intraprendere questo viaggio nel Molise?

«A breve sarei dovuto andare all’estero, ma a causa del Covid-19 sono bloccato qui e mi accontenterò, si fa per dire, di questo percorso che era un mio sogno da piccolo. Vivendo da diversi anni fuori regione sono costantemente a contatto con persone che non sanno dove si trovi il Molise, al suono della classica voce che il Molise non esista e che il capoluogo di regione sia vicino Napoli o addirittura a Foggia. Voglio mostrare a tutti cos’è il Molise».

Perché hai scelto di muoverti a piedi e non, ad esempio, in bici?

«Faccio il viaggio da solo e a piedi perché solo camminando riesci a vedere dettagli ed anfratti che, in auto o a bordo di un altro mezzo, non noteresti mai».

Cosa porterai con te?

«Porterò soltanto pochissimi indumenti, che laverò all'occorrenza nelle fontane, ma soprattutto un quaderno per annotare pensieri e la mia attrezzatura, per poter riprendere e catturare ciò che i miei occhi vedono».

Cosa ti sei prefissato? Qual è l’obiettivo di questa traversata?

«Ho la possibilità di far conoscere borghi sconosciuti a chiunque, anche in futuro, vorrà venire qui e visitare questa regione».

Come pensi di fare?

«Grazie alla telecamera. Darà voce ai vari personaggi molisani che troverò lungo il cammino. Cercherò di raccogliere le varie impressioni sui posti, sulle tradizioni enogastronomiche e culturali».

Il tuo viaggio è una sorta di riscatto di questa terra…

«Si può dire così. Mi è capitato di vedere molisani che invocano a gran voce l’amore viscerale per questa regione ma solo a parole perché, con i fatti, non si danno da fare come dovrebbero o come vorrei che facessero. Mi sono formato come regista e sceneggiatore. Ho vissuto a Roma, Pescara, Milano e giro molto sia l’Italia che l’Europa e più volte mi è capitato di fare diversi cammini in Italia».

Qual è il tuo sogno nel cassetto?

«Mi piacerebbe creare un percorso ad hoc per poter invitare la gente, in futuro, a fare trekking nella nostra bella Italia. Quest’avventura vuole essere uno sprono per tutti, giovani, adulti ed anziani, a visitare e scoprire il nostro Molise. Vivo da diversi anni fuori regione, prima per studio poi per lavoro. Sono un ultratrentenne che trova bellissimo tornare alle proprie radici. Mi piacerebbe fare qualcosa, nel concreto, per questa regione anche se è difficile a causa della poca conoscenza e dell’assenza di percorsi di trekking. Il Molise ha splendidi paesaggi e delle tradizioni che fanno tremare i polsi alle regioni più blasonate. Peccato, però, che manchi quella spinta che altre regioni hanno».

Come hai pianificato il viaggio?

«Dovrei riuscire a partire martedì e tornare dopo 7/8 giorni. Non mi piace pianificare. Lo faccio poco perché mi piace improvvisare e vedere ciò che il giorno mi offre. Pianificare, molte volte, equivale a limitare il proprio istinto e la voglia di fare e di dire».

Mi piace questa filosofia di vita…

«Non sono sicuro che si possa definire tale, ma sì, diciamo che la mia filosofia non è il domani, neanche l’oggi quanto l’ora. Il momento, l’istante. Domani potrebbe essere rivincita sul passato»