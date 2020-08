TERMOLI. Domani è il 15 agosto, giorno per eccellenza dell'estate, in senso pagano e non mariano, visto che la festa nasce dall'Assunzione in cielo di Maria.

Le normative anti-Covid hanno stravolto, come tutti sappiamo ormai, i classici cartelloni estivi e tra le manifestazioni venute meno c'è anche l'attesissimo Incendio del Castello, che sarebbe andato di scena domani a mezzanotte.

Per l'occasione, vi riproponiamo lo straordinario spettacolo pirotecnico dello scorso anno, che strappò davvero infiniti applausi. Il video è tratto dalla diretta di Termolionline del 15 agosto 2019, a cura di Nicola Montuori.