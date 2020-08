Med Sea Litter, Fallica non molla: «Caro sindaco ci spieghi tutto»

PETACCIATO. Ancora un attacco da parte di Matteo Fallica sul Marine litter. «Stiamo scoprendo notizie interessanti sulla società a cui fa capo il progetto del sito di trattamento e stoccaggio di rifiuti rispetto al quale il Consiglio Comunale di Petacciato ha approvato a maggioranza un atto di indirizzo favorevole. La Med Sea Litter srl, con sede a Viterbo, è stata costituita pochi giorni prima della presentazione della proposta al Comune di Petacciato, precisamente il 12 febbraio 2020. La proposta è giunta al protocollo in data 19 febbraio. La società si è iscritta alla Camera di Commercio in data 21 febbraio, due giorni dopo.

Al momento tale società risulta “inattiva”. La Med Sea Litter srl è costituita da due soci, Valeria Grani e Salvatore Fazio. Valeria Grani risulta essere l'amministratore. Sarà sicuramente una bravissima persona, ma a una prima ricerca su internet il suo nome non risulta associato a progetti di trattamento rifiuti. Da febbraio ad oggi la srl non ha realizzato alcun progetto sui rifiuti. L'unica pratica che risulta aver trasmesso è quella per Petacciato. La srl inoltre ha un capitale sociale di 10mila euro, di cui sono stati ad oggi versati solo 2 mila e 500 euro. Prima di interessare altri livelli istituzionali inviando gli atti alle autorità competenti, chiediamo chiarimenti al sindaco.

Con chi ha parlato del progetto? Ha preso informazioni sulla società? Conosce l'amministratore e gli eventuali manager della srl? In base a quali valutazioni si è fidato? Ci spieghi tutto, caro sindaco. E se possibile, ci dia nome cognome e numero di telefono della persona che le ha presentato la proposta. Vogliamo proprio conoscere questi imprenditori che intendono investire sul nostro territorio. Vogliamo capire come operano, quali esperienze e competenze hanno, come si finanziano e, soprattutto, con quali argomenti convincono gli amministratori pubblici. Questa è una battaglia che ho intrapresoinsieme all'altro capogruppo consiliare Giuliana Ferrara. Unite la vostra voce alla nostra.