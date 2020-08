In Consiglio di Stato il braccio di ferro tra Comune e Florio Group, udienza il 24 settembre

TERMOLI. Il Comune di Termoli va avanti nella vertenza con Florio Group e impugna al Consiglio di Stato la sentenza depositata lo scorso 31 luglio, sul ricorso che la stessa Florio Group ha promosso al Tar Molise contro Comune di Termoli e Acea Molise. Florio Group contestava sia il provvedimento amministrativo del Comune di Termoli della presa d'atto del mancato subentro nelle gestione del servizio idrico integrato e nonché il provvedimento della Giunta Comunale con cui si procedeva alla proroga dell'affidamento del Servizio in capo alla Crea gestioni fino al 31.12.2021. La stessa Florio avanzava una richiesta risarcitoria di euro 2.394.861, 98 in ragione del mancato subentro nella gestione idrica, imputabile al comportamento del Comune di Termoli. Oltretutto, con nota acquisita al prot. n.41340 del 10/08/2020 i procuratori della ditta Florio Group hanno diffidato l’Ente a dare esecuzione alla sentenza del Tar Molise n.222/2020 consentendo alla ditta Fma Opere e Acquedotti sud di gestire il servizio idrico integrato del Comune di Termoli. Insomma, un vero e proprio braccio di ferro.

L’amministrazione comunale ha così impugnato la sentenza del Tar al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato si è espresso subito, vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente,

ritenuto che sussiste il “periculum in mora” qualificato richiesto dalla legge in relazione all’esigenza di evitare la modificazione dell’assetto attuale di gestione del servizio nelle more della definizione collegiale dell’incidente cautelare. Accoglie l’istanza e fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 24 settembre 2020.