SAN MARTINO IN PENSILIS. In primis un messaggio di buon senso: Si è voluto rispettare in tutto e per tutto il senso civico. Lo affermano gli organizzatori dell'evento musicale e non solo dedicato a Luigi Florio, il volontario dei City Angels vittima del coronavirus.

«La serata si è svolta nel migliore dei modi. Un grazie immenso a tutti coloro che hanno partecipato: amici, conoscenti, la sezione Anvvfc di San Martino (safety), la sezione Avvfc di Campomarino (servizio sanitario), i City Angels di Campomarino, la famiglia dell'amico Luigi e i titolari del bar Marylin Marco e Francesca e della pizzeria Don Vito.

I Sultani dell'oscillazione hanno allietato la serata ricordando nelle loro canzoni la forza e il senso di umanità che la serata voleva dimostrare. Solidarietà, beneficenza, unione».