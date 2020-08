TERMOLI. Un leggero venticello, appena accennato, sino a mezzogiorno, ha favorito anche il passeggio in centro oggi a Termoli. Giorno di Ferragosto da tutto esaurito sulla costa, turisti nel borgo antico, all'imbarco delle Isole Tremiti, sul corso Nazionale e naturalmente sui due lungomari, con spiaggia e acqua gremiti di bagnanti.

«Ho dovuto rimandare indietro, purtroppo, numerosissime richieste e per quel che ne so, a Termoli non c’è un posto letto nemmeno a volerlo mettere all’asta». E’ questa la risposta che ci ha fornito un operatore turistico termolese, che vanta sia strutture ricettive che di ristorazione. Insomma, rispetto all’estate 2019, almeno per luglio e agosto, di cali non se sono visti e si sono fidelizzati clienti che tornano ricorrentemente, molte più volte degli anni trascorsi.

Del resto, ipotizzare vacanze su mete estere e città d’arte è rischioso a causa del pericolo di contagio da Covid, anche se non è che poi nelle serate agostane il distanziamento sociale sia davvero un mantra da non violare.

Tavolini pieni e tanta gente in giro. Speriamo bene.



Un flusso che viene confermato anche dall'amico Luciano Paduano, che dal suo Pagurino sul lungomare Nord, gode di un osservatorio privilegiato.