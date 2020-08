Crisi idrica, arrivata l'autobotte della Protezione civile a Guglionesi

GUGLIONESI. A causa della crisi idrica in corso il serbatoio principale risultava quasi vuoto. Nel corso della giornata il flusso idrico nella rete comunale è stato interrotto per poi riaprire in previsione di un adeguato approvvigionamento nell’accumulo. Le operazioni di accumulo sono necessarie in quanto ieri notte il serbatoio principale non si è riempito abbastanza.

Come da richiesta inviata alla Regione Molise e alla Protezione Civile regionale, dalle ore 8.30 del 16 agosto 2020 presso il parcheggio in via Cristoforo Colombo (in prossimità dell’edificio del Liceo di Guglionesi, ex istituto magistrale) è disponibile un'autobotte con acqua potabile per le esigenze di coloro che hanno più disagi nell’approvvigionamento idrico sul territorio comunale, in particolare per quanti sono nelle contrade di Guglionesi.