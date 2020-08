MONTEMITRO. 16 agosto, San Rocco, il santo pellegrino, il santo taumaturgo, il santo delle epidemie, forse uno dei santi più invocati del 2020, per secoli la sua intercessione ha protetto centinaia di comuni in tutta Italia e non solo, infatti è molto facile trovare entrando in una chiesa una sua immagine.



Non può esistere una classifica per qualificare i santi, ogni santo ha vissuto con fede, e molti hanno dato la vita per la loro fede, tutti con grande ed immensa semplicità e dignità.

La vita di San Rocco infatti ci ricorda come un giovane pellegrino sulla strada per raggiungere Roma e la tomba dell’apostolo Pietro, incontra il flagello dell’epidemia della peste e lui umilmente si appresta a curare e per sua intercessione guarisce, e altrettanto umilmente quando anche lui è stato contagiato dal morbo, si rifugia in una grotta dove un cane come la divina provvidenza lo sfama giornalmente, guarito riprende la via di casa e viene scambiato come spia e arrestato, dove muore in carcere all’età di 34 anni, solo allora viene riconosciuto come Rocco di Montpellier.

Lui è stato solo, malato, affamato, carcerato ma affidandosi alla fede e facendo sue le parole del vangelo ha aiutato i bisognosi senza curarsi di se stesso, e noi seguendo il suo esempio dovremmo ripartire proprio dalla tenerezza e dolcezza di quel cane che con quel piccolo pezzo di pane ci offre la possibilità di ripartire e consolare

Oggi noi associazione europea degli “Amici di San Rocco” di Montemitro (Campobasso) ci uniamo con tutte le comunità dove con tanta devozione e semplicità celebreranno la festa liturgica di San Rocco (messe 11.30 e 18) e tutti insieme chiederemo la grazia per la liberazione dalla nuova peste del 2020, il covid19, come nei secoli precedenti per sua intercessione abbiamo superato altre brutte epidemie. Buona festa di San Rocco!