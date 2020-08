GUGLIONESI. Sulla carenza idrica in basso Molise interviene il Comitato regionale del Partito della Rifondazione comunista.



«ll problema della carenza idrica nel basso Molise è un problema serio che si trascina da sempre. Siamo andati tanti anni fa anche a manifestare a Campobasso e sotto la sede della ex Casmez a Roma per la costruzione delle infrastrutture utili a portare l’acqua nelle case del basso Molise, visto l'abbondanza di acqua che possiede il Molise (3 volte superiore al far bisogno).

Però nel contempo l'allarmismo diffuso in questi giorni ci sembra un tanto esagerato (anche se il problema esiste per alcune contrade). Diciamo un tantino esagerato perché per esempio questa sera alle 23.30 ancora l'acqua esce dai rubinetti nel quartiere cosiddetto "Petticeci". (Come da video).

Non vediamo questa estrema esigenza almeno a Guglionesi dell'arrivo della Protezione civile (si dovrebbe occupare di alto la protezione civile) che dovrebbe essere presente con un’ auto botte nella mattinata di oggi e per lo più di mattina dove l'acqua viene erogato regolarmente.

Non vogliamo difendere nessuno visto gli attacchi da noi fatti a chi di dovere per delle decisione assunte (per esempio) per la messa in sicurezza del cosiddetto Palazzo Vernucci a Guglionesi con i soldi del terremoto di 2 anni, messa in sicurezza non di competenza delle risorse pubbliche in quanto il Palazzo Vernucci doveva essere demolito già dal 1991, come da noi denunciato il 24 aprile 2020 perché la pericolosità di quel Palazzo deriva da problemi strutturali per - la cattiva costruzione- e non dai Terremoti; ne da quello del 2002; tanto meno di quello del 16/08/2018.