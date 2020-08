Se lo conosci lo ami e se lo abbandoni non crea problemi

TERMOLI. Potrebbe essere il partner, l'amore ideale del terzo millennio. Ma forse è solo l’affermazione di un ragazzo di 18 anni, di una giovane di 25 anni, di un adulto di 36 e forse anche di un over 40. I quali non si riferiscono ad una persona, ma ad un oggetto.

Che non è un drone, al quale si potrebbe associare per la libertà di movimento e la scelta di essere ovunque in pochi minuti:dalla stazione ferroviaria al porto, dalla Madonnina a piazza San Antonio. E cosi pure dal Molinello alla Piazzetta.

Ma è un mezzo di locomozione moderno, e nello stesso tempo antico ( quello a pedale). Mezzo di spostamento ed apparentemente di gioco: il monopattino elettrico. Snello, docile, leggero (rispetto al peso che trasporta),veloce quanto vuoi.

I vantaggi di questo moderno mezzo di locomozione,oltre al senso di libertà, sono evidenti:

-lo si può abbandonare ovunque. Non dà problemi di parcheggio

-non comporta alcun onere assicurativo rispetto all’auto

- Il suo costo di noleggio è legato alla percorrenza fatta ossia all’utilizzo effettivo.

Per esso si potrebbe utilizzare lo slogan se lo conosci, lo ami. E per farlo conoscere agli altri, nel senso di farlo sperimentare direttamente, occorre che qualcuno (il governo comunale, un operatore di sharing) organizzi dei piccoli eventi:

- una lunga passeggiata in monopattino sul lungo mare di Termoli dalPanfilo in direzione Torretta Sinarca

- tanti monopattini che schizzano come frecce dalla Madonnina a via Fratelli Brigida, da Corso Roma aPiazza San Antonio, da via Sannitica alla Piazzetta.

- per alcuni fine settimana alcuni giovani, già appassionati e conoscitori del monopattino, rispondano alle domande tecniche e di utilizzo da partedi curiosi e potenziali innamorati. E’ sufficiente averne tre o quattro a disposizione insieme ad un gazebo a Piazza Monumento.

In ogni caso è facile comprendere che il giocattolo risulta gradito ed utile a molti.

Infatti il suo appeal è dovuto alla libertà impareggiabile che offre.

Circal’utilità, questa è riferita non solo a livello individuale ma anche sociale. Si pensi all’alleggerimento del traffico cittadino che si può ottenere con la disponibilità di alcune decine di monopattini, accompagnati da qualche centinaio bike ed infine da una serie di piccoli bus elettrici.

Ora domandiamoci. I sindaci di Milano, Bari, Verona, Rimini, Pesaro etc.. sono forse impazziti nel disseminare nelle loro città migliaia tra monopattini e biciclette? Si, sparpagliate ovunque, anche in stradine piccole, non molto illuminate. E si pensava che fossero abbandonate, almeno all’inizio della loro comparsa sulla scena del sistema viario. Ora tutti conoscono il criterio usa e lascia dove ti pare che ha come fondamento la certezza che prima o poi un cittadino ( che ha l’abbonamento) ne ha bisogno e lo utilizzerà.

Nessuna follia dei sindaci. Al contrario. E’ presumibile che degli esperti di traffico, consulenti dei suddetti primi cittadini, avessero fatto dei calcoli che potessero dire con quale numero di mezzi ecologici si sarebbe potuto ottenere un determinato tasso di miglioramento del traffico della città (al limite suddiviso per zone specifiche).

Quanto sopra è valido per le grandi e le piccole cittadine. Per Termoli, in considerazione delle sue dimensioni, si può immaginare che, al posto di calcoli teorici, possa valere invece la sperimentazione realizzabile in più fasi.

Un parco iniziale di monopattini biciclette e bus elettrici permetterà, dopo un certo periodo, di rilevare il pensiero dei cittadini ed in quale percentuale hanno rinunciato volentieri all’auto per spostamenti nell’ambito del centro cittadino e dei quartieri limitrofi.

Conclusione

Una modalità nuova (micro mobilità elettrica) aggiuntiva al sistema di mobilità tradizionale in Termoli, (parallela e non sostitutiva), oltre ai benefici per i singoli cittadini, porterebbe all’amministrazione la possibilità di costruire qualche parcheggio in meno con il doppio vantaggio, quello economico (una spesa in meno) e quello di contenimento della cementificazione.

Inoltre il conseguente miglioramento della qualità della vita dovuto appunto ad una crescente mobilità pulita è in linea con il declino del mito dell’auto e con l’auspicata esplosione di lungimiranza attualmente in fase di eclissi.

In questa prospettiva il monopattino coniuga Green e Libertà. E per esso esageriamo pure e gridiamo a squarciagola ti ho conosciuto e ti amerò per sempre.

Luigi De Gregorio