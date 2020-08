TERMOLI. I contagi da coronavirus stanno salendo proporzionalmente all'alta stagione turistica. Positività da Covid-19 di rientro dalle nazioni dove c'è meno osservanza ancora delle norme di distanziamento sociale e prevenzione che in Italia, ma anche contagi dovuti ad assembramenti, specie tra giovani, che rappresentano il nucleo dei nuovi focolai.

Una situazione da non sottovalutare assolutamente, anzi, da correggere.

Per questo, dal Pd molisano arriva un monito, quello di indossare le mascherine laddove è opportuno, sicuramente i luoghi chiusi e dove il distanziamento sociale non è possibile.

"In questi mesi abbiamo tutti fatto tanti sacrifici per bloccare la diffusione del virus e tanti sono i risultati che stanno arrivando, ad esempio la sperimentazione del vaccino. Vogliamo davvero rinunciare a ciò che ci piace fare in futuro? Non vanifichiamo gli sforzi fatti, facciamolo per chi soffre, per chi non c'è più, per chi ogni giorno combatte in prima linea tra le corsie degli ospedali. Indossare la mascherina è un gesto semplice ma di grande generosità, siamo responsabili, noi lo facciamo e voi?"