«Nel 2020 non è possibile restare senz'acqua ad agosto»

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. «Nell'era digitale, delle grandi trasformazioni socio-economiche, insomma nel 2020, non è possibile, e soprattutto non è giusto, che tante comunità locali restino, in pieno agosto, senz'acqua. Le cause possono essere diverse e vanno certamente individuate. Ma la soluzione deve essere una: garantire al Basso Molise l'approvvigionamento idrico tutto l'anno. Non permetteremo più - e parlo anche a nome di altri colleghi sindaci - che nel futuro le nostre comunità debbano patire quello che hanno patito quest'anno».

E' lo sfogo istituzionale e politico del sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, Costanzo Della Porta, dopo i disagi enormi a cui sono stati costretti residenti, turisti e gli stessi amministratori in questa fase di alta stagione estiva.