TERMOLI. Troppo ghiotta l’occasione di un weekend pieno ferragostano, ieri il 15 e oggi il giorno successivo, domenica calda, con punte di oltre 30 gradi, che significa percepirne anche 37 sulla pelle.

Cornice ideale per tuffarsi in mare, magari dopo aver riposato un po’ visti i bagordi diurni e notturni di ieri.

Spiaggia e mare gremiti anche oggi, insomma, per un mese di agosto che va stabilizzandosi e permette di godere della stagione balneare, sia nel lidi attrezzati, sia nelle spiagge a distanziamento che in quelle libere a tutto tondo.

Proprio negli stabilimenti, il Sib nazionale, col presidente Capacchione, che sottolinea l’impegno delle 30.000 imprese balneari italiane e ai 100.000 addetti diretti che anche in questo weekend sono all’opera per assicurare una giornata tranquilla, serena e in totale sicurezza a milioni di vacanzieri.

«Questa estate, che ha raggiunto il suo momento più alto e significativo, purtroppo è stata segnata pesantemente dall’epidemia da covid-19 e che, proprio in questi giorni, sta manifestando di essere ancora in corso.

Quest’anno siamo stati costretti ad affrontare la sfida di coniugare la socialità con la sicurezza.

Sono state moltiplicate le attenzioni affinché la vacanza al mare possa svolgersi in sicurezza senza perdere la sua caratteristica fondamentale della socialità e serenità.

Per noi balneari, non è stata certamente favorevole sia per una allarmante riduzione di presenze che si sono concentrate esclusivamente nei week end che per le avverse condizioni atmosferiche.

Stiamo subendo la riduzione della capacità di spesa delle famiglie italiane e dalla loro ridotta propensione ai consumi anche e soprattutto per l’incertezza sul futuro.

Purtroppo, assistiamo ancora a perduranti ingiustificati e colpevoli ritardi delle Istituzioni nella messa in sicurezza amministrativa di questo cruciale settore per superare una pericolosa precarizzazione dettata da sbagliate decisioni dell’Unione Europea.

Ciononostante continuiamo ad avere fiducia nel futuro delle nostre aziende e a credere nel lavoro che facciamo forti della unità e dedizione delle nostre famiglie, essendo il nostro, un settore costituito prevalentemente di piccole imprese familiari che sono state in grado di acquisire un alto livello di professionalità e di garantire servizi personalizzati di eccellenza all’insegna del confort, della soddisfazione e, soprattutto, della sicurezza.

In due secoli di vita, la balneazione attrezzata italiana, è diventata un settore strategico non solo per la nostra economia, ma anche per la storia del Paese: una importante espressione del Made in Italy».