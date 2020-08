Servizi sociali, la Regione e i Comuni

MOLISE. Ma come utilizziamo, nei Comuni, i Servizi disposti dalla legge. Cerchiamo di intendere, norme alla mano, quel che accade in tanti enti. Il dlgs n. 40/2017 ha istituito e disciplinato il Servizio civile universale, consentendo di progettare e di avere in servizio forze di lavoro volontarie fin dal 2002. I giovani sono impegnati in percorsi formativi attuando volontà che spaziano dalla cultura al sociale. A contatto con i dipendenti comunali dovrebbero avere la possibilità di vivere un’esperienza formativa, fornendo un contributo allo svecchiamento delle modalità con cui gli enti affrontano dette questioni. Or bene, le funzioni in materia di “beneficenza pubblica” concernono l’erogazione di servizi o di prestazioni economiche a favore dei singoli o di gruppi (assistenza economica a famiglie bisognose, a defunti ed a vittime del delitto; assistenza post-penitenziaria; interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti dei Giudici minorili, tutte attribuite ai Comuni).



La Regione determina con legge gli Ambiti territoriali adeguati, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti e, se necessario, promuovendo forme - anche obbligatorie - di associazione fra gli stessi. Le funzioni, il personale ed i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale furono trasferite ai Comuni con le disposizioni della legge sulla riforma dell'assistenza pubblica sin dal 1°gennaio del 1979. Purtroppo, se nell'architettura complessiva del disegno legale gli spazi da coprire sono tanti, nei citati enti, i Responsabili e la Politica occupa il personale dei Servizi civili in ben altre prestazioni.

Al contrario la definizione degli obiettivi da perseguire è l’organizzazione della rete sociale e l’operatività del sistema degli uffici di promozione sociale. Gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogabili sono: informazione e consulenza alla persona ed alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e la promozione di iniziative di auto-aiuto; l’adozione di misure di prevenzione, promozione e sostegno delle condizioni dell’infanzia, dell’adolescenza e delle responsabilità familiari, attraverso servizi e/o misure economiche; misure di sostegno nei confronti di minori e adulti con mancanza totale o parziale di autonomia tramite l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza; misure di contrasto alla povertà a favore di cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali; misure economiche per favorire la vita autonoma o la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana; servizi di aiuto alla persona per favorire la permanenza a domicilio di anziani, disabili e persone con disagio psico-sociale, nonché iniziative per promuovere e valorizzare il sostegno domiciliare e l’integrazione sociale attraverso forme innovative di solidarietà comunitaria; accoglienza e socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali di anziani e disabili, con elevata fragilità personale, sociale e limitazione dell’autonomia, non assistibili a domicilio; percorsi integrati socio-sanitari tramite servizi e misure economiche per favorire l’inserimento sociale, l’istruzione scolastica, professionale e l’inserimento al lavoro di persone con disabilità psico-fisica.

Ma non basta, dal momento che i Servizi sociali nei Comuni hanno ancora altre aree di intervento, sintetizzabili: nella inclusione sociale di soggetti under 65 in carico al Sert ed al Centro di salute mentale, con riferimento a percorsi di tossicodipendenza o ex-tossicodipendenza; nella cura del disagio psichico e mentale, nel reinserimento post-detentivo, nella occupazione di nuclei famigliari con problematiche generate dal disagio socio-economico, di adulti afferenti a nuclei con minori, di profughi maggiorenni richiedenti asilo. Ad ancora: soggetti non residenti, senza fissa dimora in condizione di povertà; funzioni di progettazione, gestione e controllo dei servizi di supporto all'inserimento lavorativo dei soggetti adulti; minori sottoposti a provvedimenti di tutela promosse dal Tribunale dei minori e da quello ordinario; nuclei familiari multiproblematiche con coinvolgimento ed integrazione socio-sanitaria con il Consultorio familiare e /o altri servizi; nuclei famigliari con figli minori in situazione di deprivazione socio-culturale e/o socioeconomico; indagini socio-ambientale disposte dal Giudice minorile; progettazione ed assegnazione della funzione di controllo sull'esecuzione della gestione dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza.

Vero è che, nei Comuni i giovani dei Servizi sociali vengono utilizzati normalmente per preparare fotocopie ai vari Settori di attività, per fungere da messi notificatori, per ricercare – nei fascicoli personali – notizie assoggettate a ‘privacy’, e – talvolta – per fare da ‘ciceroni’ nell’ambito di luoghi e di monumenti resi disponibili per i turisti. Ma la Regione, gli Ambiti sociali territoriali sanno che accadono cose del genere? Quién sabe! Non è che, magari sanno tutto, ma fingono di non vedere alcunché?

Claudio de Luca