TERMOLI. A seguito delle due emozionanti tappe regionali, la prima presso il lido Evida di Campomarino Lido lo scorso 10 agosto, la seconda martedì 11 agosto al Lido La Lampara di Termoli e la finalissima domenica 16 agosto 2020, a fare da cornice la scenografia sublime del giardino di Villa Livia a Termoli, palcoscenico perfetto per l’incoronazione della Venere d’Italia Molise 2020 che, assieme ad altre 10 ragazze, rappresenterà la nostra piccola e unita regione nella finale nazionale del concorso Venere d’Italia.

Splendida organizzazione che, da tre anni, è portata avanti dalla straordinaria agente regionale Monica Mastrantonio, che si avvale di uno staff davvero molto efficiente che non ha mai lasciato nulla al caso. Noi come TermoliOnLine siamo stati testimoni oculari sia a Campomarino Lido e Villa Livia ieri sera, come componenti di giuria e abbiamo potuto ammirare delle giovanissime bellezze regionali: seppur molto emozionate, come prevedibile, per molte di loro era la prima volta in passerella davanti al pubblico.

Tutte le partecipanti hanno avuto le idee molto chiare e senza fronzoli: segno tangibile che l'organizzazione ha fatto le cose in grande e non ha privilegiato solo le fattezze fisiche che sicuramente contano in un concorso di bellezza, ma ha esaminato anche quello che all'interno di un corpo ognuna delle ragazze in concorso presentava.

La reginetta Venere d'Italia Molise 2020, incoronata dalla Venere Molise 2019 uscente Veronica D'Angelo è stata la termolese Francesca Capone che ha superato una concorrenza davvero agguerrita: per noi giurati è stata davvero molto dura scegliere, come si dice in questi casi, avrebbero meritato tutte la fascia di Venere Molise.

Presentatori di classe e competenza il collega Andrea Nasillo e la bellissima Regina Cosco, ma prezioso anche il lavoro dietro le quinte di Michele Annese. Al tavolo della Giuria presieduta dall'Assessore al Bilancio al comune di Termoli Giuseppe Mottola, al suo fianco il consigliere Nico Balice, la bellissima stilista molisana di primo piano che ha vestito Monica e Regina - ma non solo - Valentina D'Angelo, l'altrettanto molto bella Michela Mennella, che ha sfiorato Miss Mondo dopo essersi qualificata con ampi meriti, il padrone di casa Alberto Mastrangelo, la collega Antonella Salvatore, la graziosissima Siham Fahimi, titolare a Termoli del primo parfum bar d'Italia ed infine il sottoscritto.

Ora la neo Venere, assieme ad altre 10 ragazze con varie fasce ottenute, a metà Settembre concorreranno al titolo di Venere d'Italia 2020 a Palestrina. A dimostrazione che questo concorso, anno dopo anno, sta acquisendo merito e quest'anno, pur con non poche difficoltà a causa del Coronavirus che ne aveva messo in dubbio anche lo svolgersi, alla fine è risultato un successo.

Tutto grazie ad un lavoro immane come l'aver spostato la serata finale, prevista il 14 agosto e programmata al Teatro Verde con l’esibizione dell’orchestra e l’omaggio al maestro Ennio Morricone, poi vietata dalle norme covid.

Imbattibile l’organizzazione che, grazie a Monica ed a tutto lo staff, è riuscita ad organizzare la finale in pochissime ore, spostando la location a Villa Livia e predisponendo gli spostamenti delle ragazze e di tutto ciò che serviva loro. Chapeau.

PRIMA TAPPA REGIONALE

VENERE ELEGANZA MOLISE 2020 Francesca Capone

VENERE SPETTACOLO MOLISE 2020 Sara Strippa

VENERE TALENTO MOLISE 2020 Eloisa Flocco

SECONDA TAPPA REGIONALE

VENERE TV MOLISE 2020 Isabella Iannacci

VENERE IN GAMBISSIME MOLISE 2020 Carla Tolfa

VENERE SORRISO MOLISE 2020 Veronica Gison