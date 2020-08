Medici specialisti in soccorso alla Pediatria, i costi dell'Asrem

TERMOLI. Medici specialisti blindano per ora il reparto di Pediatria di Termoli, ma a quale costo?

Con la delibera Asrem n. 454 del 30.07.2020 in perfetta conformità normativa l’azienda dispone per il pagamento di servizi sanitari (medici specialisti) per 8 turni di 12 ore ciascuno per complessive 96 ore al prezzo di 120 euro ad ora più Iva al 22% con la spesa complessiva (1 mese circa) di circa 14 mila euro; costo omnicomprensivo circa 1550 euro a turno (12 ore) in ospedale a Termoli.

Un medico ospedaliero dipendente normalmente svolge 164 ore mensili ad un cifra molto più bassa.

La sanità pubblica, già in deficit, è costretta a queste condizioni, dopo regolare procedura, per impedire e scongiurare giustamente l'interruzione di pubblico servizio. Chiunque ha a cuore la salute dei cittadini in questo caso avrebbe fatto altrettanto.

Ma per quanto tempo si potranno e dovranno prendere a malincuore questi provvedimenti?

E' chiaro che la ristrutturazione del nostro sistema sanitario regionale con l'approvazione del nuovo Pos (Piano operativo regionale) non possono più attendere e lo Stato deve intervenire in aiuto della sanità molisana con provvedimenti a fondo perduto per abbattere e sanare la situazione di deficit definitivamente, situazione che altrimenti produrrà insostenibile ulteriori danni ed aumento dei costi unitari.

E' come un cane che si morde la coda.

Il problema del nostro sistema sanitario molisano è squisitamente politico e richiede dei provvedimenti normativi nazionali idonei a cancellare il debito subito a causa di criteri di distribuzione dei fondi inadatti alle piccole regioni come il Molise.