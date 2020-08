TERMOLI. Siamo in pieno agosto, le spiagge sono gremite e i turisti si accalcano negli stabilimenti e sui tratti liberi dei due lungomari termolesi, impazienti di godersi il sole ed il mare dopo mesi di lockdown in seguito all’emergenza sanitaria. Eppure qualcosa sembra ancora non funzionare a Termoli, città che vive di un turismo prettamente estivo e che fatica a ritagliarsi il suo posto nell’alveare delle mete preferite anche in inverno: è il caso degli accessi al mare, troppo spesso dimenticati a se stessi e che finiscono, inesorabilmente, in balìa del degrado e degli incivili.

A segnalare l’ennesima situazione di abbandono è un utente che, sul noto gruppo facebook A.F.D.M., si lascia andare ad uno sfogo: «Questo è l’accesso sul lungomare della scalinata dietro l’Hotel Mistral – scrive – Più che una scalinata un ce….». A corredo della giustificata lamentela, aggiunge anche le foto (che vi proponiamo anche noi) che mostrano quanto l’incuria, generata da erba alta, e la mancata sorveglianza generino cartoline turistiche infelici.

Il post ha generato numerose reazioni: c’è chi se l’è presa con l’amministrazione comunale rea, a suo dire, di non effettuare controlli adeguati («Ma scusate – scrive un’utente - Ma vuole fare qualcosa sto comune di Termoli? Ma è possibile che un Termoli zona turistica lo dobbiamo tenere in queste condizioni? Speriamo») e chi, invece, punta il dito contro l’inciviltà dei tanti che, per un motivo o per un altro, decidono di abbandonare i propri scarti e bisogni fisiologici nella natura: «Non voglio fare l'avvocato del diavolo ma è una battaglia persa. Purtroppo abbiamo un turismo di massa che male si concilia con abitudini civili».