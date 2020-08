Passaggio a livello chiuso da quasi un'ora, ancora disagi sulla statale 87

CASACALENDA. Disagi e ancora disagi. Quasi un'ora di attesa al passaggio a livello di Casacalenda, sulla statale 87, per decine di auto, camion e pullman. Una situazione paradossale dopo la riapertura della tratta ferroviaria tra Termoli e Campobasso che si trascina di giorno in giorno. La foto è stata inviata da un nostro lettore che, ovviamente, protesta ma pone anche una riflessione: “Se dovesse passare un mezzo di soccorso”. Un problema da risolvere al più presto in una regione in cui la questione trasporti va rivista nel suo insieme per risolvere una volta per tutte questo e altri disagi al limite dell'assurdo. Una questione di dignità.