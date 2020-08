​Traduzioni professionali: 4 dritte per trovare l’agenzia giusta

TERMOLI. Le ragioni per cui si può avere bisogno di un servizio di traduzioni sono molteplici e spaziano nei vari settori: dalla realizzazione di siti web multilingua alla necessità di trascrivere i propri documenti per l’estero. Ormai è risaputo che rivolgersi ad un’agenzia professionale sia la cosa migliore da fare, perché i vari programmi automatici di traduzione presentano davvero troppi limiti. Trovare però dei professionisti che siano competenti e possano garantire un servizio di qualità non è sempre semplice, anche perché in questo settore il passaparola non è granché efficace. Ecco perché abbiamo deciso di darvi alcuni consigli per evitare di commettere errori e capire immediatamente se l’agenzia che avete adocchiato è realmente seria ed affidabile.



#1 Traduttori madrelingua e non programmi automatici

La prima cosa che conviene verificare quando ci si rivolge ad un’agenzia di traduzioni è la presenza di professionisti madrelingua. Purtroppo infatti al giorno d’oggi ci sono aziende che propongono servizi di traduzione di scarsa qualità e non si avvalgono di persone competenti. Si limitano ad utilizzare alcuni programmi automatici, il che non è detto sia una cosa assolutamente negativa. È però importante che l’agenzia sappia offrire anche dei traduttori madrelingua, perché molti testi è fondamentale che siano contestualizzati e solo una persona in carne ed ossa è in grado di farlo.

#2 Certificazione ISO 17100:2015

Una buona agenzia di traduzioni professionali a Milano deve avere anche tutte le carte in regola, compresa la certificazione ISO 17100:2015 che attesta la qualità del servizio. Le migliori addirittura si avvalgono di 2 linguisti esperti, in modo che il testo sia revisionato da un secondo professionista prima che venga consegnato al cliente. Questi sono dettagli che non vale la pena sottovalutare, perché permettono di distinguere un’agenzia seria da una di scarso livello.

#3 Specializzazione nei vari settori

Un altro aspetto importante riguarda la specializzazione dell’agenzia nelle varie tipologie di traduzioni, perché i testi da trascrivere non sono tutti uguali ed è fondamentale che il linguaggio utilizzato sia coerente con la destinazione d’uso. Una buona agenzia deve essere in grado di offrire ai propri clienti una diversificazione in base al settore: testi tecnici, testi destinati al web, traduzione giurate, testi da utilizzare in ambito sanitario e via dicendo.

#4 Prezzi trasparenti e preventivi rapidi

Una buona agenzia di traduzioni professionale deve avere anche la massima trasparenza nei confronti del cliente, in modo da evitare brutte sorprese. È naturale che una traduzione di qualità deve essere pagata, ma si trovano anche servizi di alto livello che offrono prezzi competitivi. In tutti i casi, le tariffe devono essere chiare e definite per parola in modo che si possa escludere qualsiasi costo extra che non era stato previsto. Le migliori agenzie di traduzione hanno un proprio sito web, chiaro ed esaustivo in cui è spiegato nel dettaglio ogni servizio offerto. Permettono inoltre di avere un preventivo personalizzato in poco tempo, senza interminabili attese e senza costi aggiuntivi.

Se presterete attenzione a questi 4 aspetti, troverete con facilità un’agenzia di traduzioni seria ed affidabile e potrete andare sul sicuro.