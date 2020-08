CAMPOBASSO. In merito all’aumento dei contagi di oggi a Campobasso, arriva il videomessaggio del sindaco Roberto Gravina che ricorda ai suoi cittadini i comportamenti da tenere e qualche attenzione verso le persone che sono rientrate dall’estero e che, magari, più di altre si sono esposte al rischio contagio. Ricorda inoltre per le persone di rientro da alcuni Paesi di sottoporsi a quarantena fiduciaria e di segnalare il proprio rientro all’Asrem. Gravina inoltre si rivolge a coloro i quali associano l’arrivo del virus con gli immigrati sostenendo che tutto questo è scorretto, disonesto intellettualmente e vergognoso proprio in virtù del fatto che i nuovi cluster riguardano i campobassani di rientro dalle vacanze.

Ricorda inoltre l’ordinanza del Ministro Speranza in vigore da oggi per quanto concerne l’uso delle mascherine.

Infine l’importanza di avere comportamenti corretti per quanto concerne il distanziamento e l’utilizzo dell’app Immuni, utile ai fini dell’eventuale contatto con soggetti potenzialmente contagiati.

Gravina inoltre stoppa le polemiche per il costo del biglietto di alcuni eventi del “Campobasso Summer Festival” sostenendo che tale importo è il ticket di un servizio che però verrà girato al settore del sociale ed utilizzati per alcuni quartieri della città.

Soddisfatto infine per il “Cinema all’aperto” che da stasera e, per tutta la settimana, animerà la città.