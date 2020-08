TERMOLI. Dopo giorni di intenso caldo, nubi si sono affacciate da ieri sera anche sulla costa. Le previsioni odierne di meteoinmolise.com prevedono un cielo sereno o poco nuvoloso per oggi. Non sono previste precipitazioni. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 25°C. Venti assenti o deboli: in media da NNO 14.3 Km/h. Pressione media: 1010 hPa. Il sole sorge alle 06:14 e tramonta alle 19:52, la luna sorge alle 04:58 e tramonta alle 19:59.

Estendendo il perimetro, dal portale specializzato 3bmeteo.com tra oggi e domani vediamo come «L'area di bassa pressione punterà gradualmente il Centro Europa dirigendosi poi verso il comparto settentrionale balcanico e provocherà il passaggio di altri temporali al Nord su Triveneto e tratti dell'Emilia Romagna, che potranno risultare anche forti e accompagnati da grandine soprattutto su pedemontana veneta e Friuli. Contemporaneamente schiarite si affermeranno al Nordovest. Sul resto d'Italia l'instabilità interesserà la dorsale appenninica centro-settentrionale e le zone interne toscane, con rovesci e temporali che si propagheranno entro sera fino a Molise e zone interne dell'alta Puglia, tralasciando invece il resto del Sud. Temperature in calo su Triveneto e regioni centrali, in lieve rialzo al Nordovest».

METEO ITALIA MERCOLEDÌ. L'alta pressione tornerà ad espandersi dall'Europa sudoccidentale verso il Mediterraneo centrale e il tempo tenderà a stabilizzarsi. Sarà da preventivare però una residua variabilità diurna sulle Alpi orientali ma soprattutto lungo l'Appennino con alcuni temporali in esaurimento in serata. Le temperature caleranno anche all'estremo Sud, mentre torneranno a salire al Centro-Nord.