TERMOLI. Il coronavirus è ancora un pericolo? Quando arriverà un vaccino? È reale il rischio di un nuovo lockdown? E ancora: i dpcm sono stati una buona modalità per gestire l’emergenza? Viene prima il diritto alla salute o il diritto alla libertà?

“Covid & giustizia” sono stati i due poli attorno a cui è oscillato l’incontro, tenutosi ieri sera presso il Cortile della Curia Arcivescovile di Termoli, organizzato dall’associazione Liberi di Costruire. Autorevoli i relatori: sul versante medico è intervenuto il dottor Giancarlo Cesana, professore di igiene generale e applicata all’Università Bicocca di Milano, su quello giuridico il dott. Luigi Catelli, presidente della Corte di Appello di Ancona. “Vogliamo dare un giudizio su quanto questa pandemia ha generato - chiarisce Simone Cataldo, moderatore dell’incontro - ma per farlo dobbiamo anzitutto conoscere. Quali sono i reali rischi sanitari che corriamo? E quali le possibilità di riflessione del diritto in merito?”

Cesana snocciola dati, non particolarmente allegri per l’Italia: “L’Istat ha mostrato che, rispetto al quinquennio 2015-2019, quest’anno la mortalità è cresciuta del 49% a marzo e del 37% ad aprile, per poi diminuire del 2,2% a maggio”. Interessanti i dati relativi alle cause di decesso: “L’89% è morto avendo il Coronavirus come causa principale; il 21% è morto senza avere altre concause. Anche se negli ultimi mesi le cose sono molto migliorate, le misure prudenziali che ci sono chieste sono giustificate - conclude Cesana - anche perché un altro lockdown sarebbe insostenibile per l’economia del Paese”.

Catelli espone una riflessione sulla legittimità delle misure prese dal Governo in risposta all’emergenza: “La strada scelta è stata quella di emettere dei dpcm [decreti del presidente del consiglio] validi su tutto il territorio nazionale. Questo fatto è totalmente inedito, poiché tali misure solitamente erano utilizzate in risposta ad emergenze localizzate su territori limitati (terremoti, alluvioni)”. La scelta è stata ovviamente giustificata dalla concitazione e della novità dell’evento, ma poteva esserci un’altra possibilità? “Più corretto poteva essere potenziare i decreti legge, che, essendo presentati in parlamento, permettono ai cittadini di essere rappresentati. La mia paura - chiosa Catelli - è che quanto viene legittimato durante le emergenze divenga poi prassi nel quotidiano. I padri costituenti avevano coscientemente deciso di non regolamentare nel nostro Paese uno ‘stato di emergenza’ per paura che fossero limitati i diritti inviolabili, fra i quali ci sono quello alla libertà personale e di circolazione”.