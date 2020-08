Una vita spesa in mare: buon vento capitano Andrea

TERMOLI. Nel giorno del funerale del 91enne Andrea Dell’Olio, un ricordo del marinaio, che ha speso l’intera vita a tenere salda la tradizione ittica della nostra città.

La sua storia si unisce a quella di tante altre famiglie marinare della nostra città, lui assieme alla instancabile consorte Lucia Barone, Andrea in mare e Lucia a trasportare il pescato in Apecar, hanno davvero contraddistinto oltre un cinquantennio di vita marinara a Termoli.

Chi ha la mia età e anche più anni non potrà dimenticare i pescherecci della famiglia, entrambi uguali nella stazza che pescavano in simbiosi, uscivano la mattina presto e rientravano nel pomeriggio con un carico soprattutto di pesce azzurro "I Sardinitt".

Le due imbarcazioni vennero soprannominate "A ' Volante" proprio per quel loro modo di pescare giornaliero.

Ricordo le file che si facevano davanti alle imbarcazioni che sbarcavano le cassette di quell'ottimo pescato che prima che si scoprisse l’anisakis, il parassita del pesce azzurro.

Si mangiava crudo o appena appena condito con olio limone e peperoncino; Andrea che gestiva lo smercio e con sole 5mila lire ti riempiva a bon peso un sacchetto di cellophane che avrebbe sfamato anche una famiglia numerosa.

Che persona simpatica, sempre cordiale quando lo incontravamo per strada e noi più giovani lo salutavamo come da galateo per primi, lui con il suo dialetto termo-biscegliese, ci rispondeva con un cenno di mano alzata "Ueh Guju".

Lo ricordo anche quando raccontammo la storia di sua moglie Lucia e la sorella di lei, la cognata Maria, due donne dal carattere di acciaio inossidabile, lui seduto a tavola dietro di loro pur non dicendo una parola annuiva a quello che raccontavano le signore.

Tra gli aneddoti divertenti, una sola volta Andrea si permise di dire qualcosa, subito Lucia lo ammoni "Zitt' tu ca ni si sti cose" ( Zitto tu che ste cose non le sai...).

Andrea negli ultimi mesi ha sofferto molto, ma non è mai mancato l'affetto e la cura dei suoi familiari la moglie Lucia, la figlia Angela, le nipoti Valentina e Sara, il genero Antonio, i cognati ma vogliamo anche ricordare la cura e la vicinanza di Francesco che si è offerto volontario per assistere in tutto e per tutto Andrea e che fino all'ultimo ha fatto anche le notti all'ospedale unico momento in cui si poteva assistere gli ammalati.

Almeno in questo Andrea ha avuto tanto conforto, dopo una vita che da piccolo lo ha portato dalla sua Bisceglie a Termoli e farla diventare la sua città, formare la sua famiglia e lavorare senza sosta.

Allora come facciamo per la gente di mare in questo tuo ultimo viaggio caro Andrea, pezzo della nostra storia e tradizione, come anche ti vediamo nella foto del tuo necrologio, ti auguriamo buon vento Capitano.