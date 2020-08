«Mio figlio è tornato dalla Grecia il 14 agosto, ma del tampone... non c'è traccia»

TERMOLI. Una testimonianza diretta, nelle settimane estive in cui l'insidia del Covid-19 s'incunea nella movida e nelle vacanze.

«Buongiorno, sono una lettrice di Termolionline, volevo esprimere tutto il mio disappunto sulla gestione dell'emergenza Covid-19 in tutto il territorio nazionale, in particolare nella nostra regione, nello specifico il bacino di appartenenza di Termoli. Mio figlio è rientrato il 14 agosto dalla Grecia, si è autodenunciato chiamando i numeri verdi della regione Molise, risultati disattivati, ha inviato tre mail agli organi di competenza e ricevendo come risposta, l'ordinanza del Ministero. Non sapendo come fare, mi sono dovuta rivolgere al mio medico di famiglia, il quale ha dovuto inviare una mail alla Asrem, per richiedere il tampone "obbligatorio", nonostante, questa volta, non fosse di sua competenza, poichè la circolare del Ministero informava che questo ultimo, per chi rientrava dai paesi citati nella circolare stessa, doveva essere effettuato al più presto senza alcuna richiesta del medico di famiglia, in quanto c'era l'autodenuncia del paziente. Bene, oggi è 18 agosto e mio figlio in isolamento a casa, ancora non viene contattato dall'ufficio igiene di Termoli. Viva l'Italia, viva il il nostro sistema sanitario che fa acqua da tutte le parti...!

A. D.