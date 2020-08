TERMOLI. In sordina, rispetto ad altre celebrazioni, don Benito Giorgetta celebra oggi i 40 anni dall'ordinazione sacerdotale, datato 1980. Unico richiamo nel profilo social su Facebook, dove al titolo di "Oggi come 40 anni fa", propone una preghiera speciale.

«Senza alcun merito, ma tutto dono di Dio: (preghiera per la mia ordinazione sacerdotale)

Signore,

rendilo disponibile e capace

per il servizio dei fratelli

in modo completo, gioioso, pieno,

come Cristo che passando benefica tutti.

Rendilo uomo d’amore, di grazia,

di gioia, di serenità, di fiducia,

di comprensione, di speranza,

che sono i doni di Cristo Risorto.

Donagli di vivere una vita

senza compromesso, piena di slancio,

di coinvolgersi, di sentirsi povero,

di immedesimarsi in ciascuno,

di condurre tutti a te.

Di scegliere la via della croce

e non della gloria,

come Cristo che ama fino a morire.

Rendilo capace di vivere per la Chiesa,

di parlare con la sua vita,

tanto puro da abbracciare tutti

senza possedere nessuno,

di amare tutti senza serbare alcuno,

di dare più che di avere.

Concedigli di offrirti, col tuo aiuto,

non molto, ma tutto e per sempre. Amen.