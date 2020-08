TERMOLI. Ce ne occupammo già lo scorso 19 giugno, ma dopo due mesi, e con l’estate in pratica già quasi alle spalle, torna a montare la polemica per i disagi vissuti dalla Guardia medica a Termoli, in via del Molinello.

A esternare malumore e disappunto è stata la dottoressa Fernanda Florio.

«Ho bisogno di qualità, di medico, di un armadietto, di spazio, di pulizia, di ordine e di rispetto. Questi spazi vanno puliti e tenuti in modo adeguato, poiché non sono una barbona, ma una persona che merita...».

Questo è il duro appello che la dottoressa Fernanda Florio, da oltre 30 anni in servizio attivo, guardia medica di turno all’Asrem in via del Molinello, ha voluto denunciare per l'ennesima volta la situazione incresciosa in cui deve prestare un servizio di pubblica utilità sanitaria.

Già in passato è stato portato alla luce questa situazione, ma da allora nulla a detta della dottoressa è cambiato, anzi la situazione se vogliamo è peggiorata.

«Io non mi fermo qui, venerdì sera all'inizio del turno alle 20 sarò qui fuori dalla struttura con un cartello di protesta e farò il pre-triage fuori, sulla strada, che è un posto molto più sicuro dell'interno».

La dottoressa Florio mostra anche una stanza che dovrebbe essere adibita a spogliatoio ma con la finestra di vetro sempre aperta con una sola tendina: «Che se uno vuole si affaccia spostando solo la tendina e io sono visibile a tutti in mezzo alla strada, non ho un appendiabiti».

Noi siamo andati ad ascoltare il suo grido di protesta.