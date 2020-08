TERMOLI. La scalinata sul Belvedere, in via Carlo del Croix, è uno degli scrigni più caratteristici della città: una porta, invisibile, che fornisce un ampio spettro sul porto di Termoli e che lo collega al centro cittadino. Accanto alla sua bellezza e facilità di accesso, la scalinata viene spesso vandalizzata da incivili che, oltre ad abbandonare i propri rifiuti lungo le scale e le vie termolesi, espletano i propri bisogni fisiologici senza curarsi minimamente del degrado che scaturisce dalle loro azioni. Situazione, quest’ultima, che si protrae da diverso tempo e che durante la stagione estiva rende invivibile l’area a causa dell’olezzo che proviene dalle scale.

A mettere un freno al degrado, tuttavia, ci ha pensato il Comune di Termoli che, grazie al personale della Rieco Sud Scarl, ha dato nuovo lustro alla zona, ripulendo le scale con prodotti specifici per eliminare sporcizia e puzza. Un lavoro certosino che la ditta sta portando avanti da diversi giorni in tutte le zone del centro (ivi compreso il Borgo), vittime di maleducati ed incivili.

Un’azione che non è passata inosservata agli occhi dei residenti che, dopo aver mosso le lamentele all’Assessore all’Ambiente Rita Colaci circa la sporcizia presente, ringraziano l’amministrazione per quanto svolto: «Possiamo dirlo – scrivono a TermoliOnLine – Abbiamo segnalato tante volte, anche in passato l'indecenza, anzi diciamo proprio lo schifo e la condizione della scala sul belvedere di via Carlo del Croix che, nel corso degli anni, ha davvero toccato punte altissime del degrado. Abbiamo segnalato ancora una volta all'assessore Colaci la situazione ed ecco che, oggi, oltre a essere pulita, profuma davvero. Il tutto grazie ad un prodotto specifico, usato per renderla di nuovo presentabile e soprattutto utilizzabile».

I residenti, tuttavia, dopo aver fatto un plauso all’Assessore Colaci («chapeau a lei» scrivono ancora), auspicano che la scalinata resti pulita: «A farla restare tale, ora, deve essere il cittadino civile che dovrebbe farlo presente anche a quelli meno inclini al senso civico», concludono. È proprio al senso civico, insito in ognuno di noi, che ci appelliamo noi di TermoliOnLine e la stessa Colaci che, durante una recente conversazione telefonica con la nostra redazione su quest’argomento, ha dichiarato: «Siamo intervenuti in immediato, subito dopo la segnalazione pervenuta all’ufficio. La Rieco è impegnata quotidianamente nella pulizia della città. Invito i cittadini a segnalare situazioni di degrado e a tenere pulita la nostra città, invitando gli altri a fare lo stesso».