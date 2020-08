Niente più migranti in Molise, il Viminale revoca la decisione di inviarne altri 50

CAMPOBASSO. Il forcing politico, istituzionale e sociale ha funzionato, il Governo, col Ministero dell'Interno, revoca la decisione già assunta di inviare altri 50 migranti tunisini sbarcati assieme a centinaia di connazionali a Lampedusa in Molise e per l'esattezza nel comprensorio di Campobasso, individuato come centro di accoglienza a Campolieto.

La notizia è stata diffusa dalla prefettura di Agrigento e segue la lettera inviata ieri dal Governatore Toma al premier Giuseppe Conte e ad alcuni Ministri.

Una metà di loro sono stati trasferiti a Bari e Brindisi, per le operazioni di rimpatrio.

"Io col Governo collaboro, non vivo di proteste e basta. Ho spiegato, ho fatto opera di persuasione, ho fatto capire che il Molise nelle condizioni in cui sta non può accogliere altri migranti. Ecco perchè ieri sera il ministro Lamorgese ha revocato gli invii". Così all'Ansa il presidente della Regione Molise Donato Toma spiega lo stop di queste ore al trasferimento in regione di altri migranti. "Non siamo ancora pronti con l'ospedale covid a Campobasso - ha proseguito - Ho parlato con Conte, Boccia, anche con Speranza: e siamo riusciti a far valere le nostre ragioni perchè siamo credibili, perchè fin qui abbiamo sempre collaborato".