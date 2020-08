Paese mio (che stai sulla collina)

LARINO. Da un Paese come Larino si impara sempre qualcosa. Niente v’è di meglio per conferire nozioni di vita vera, raccontando ciò che si è visto e sentito, sempre con la mente allerta e con grande cuore, perché si è testimone di momenti ricchi (anche nella povertà) di episodi a volte insipidi nello splendore dell’abbondanza, di rapporti veri e genuini e di conoscenze effimere. Tanto è stato il tempo a disposizione (forse non goduto), sicuramente perso tra politica inutile e ricerca di effimero (che poco sazia). La vita autentica d’una volta era fatta di sguardi, di emozioni percepite che non hanno necessità di essere sbandierate. Insomma esiste da sempre, ma un tempo era fatta di condivisione di momenti, di passioni perché quella, di cinquant’anni fa, aveva un sapore deciso, autentico.

La critica alla Larino di oggi emerge, ma si tratta di critica non intesa come grezzamente potrebbe ritenersi: non è polemica, ma vera e propria osservazione da cui diventa possibile trarre infinite conclusioni. Era consuetudine, ai miei tempi, ‘infliggere’ ai poveri alunni un tema avente per argomento “Come trascorrerai le vacanze”. Ma, quando il tema era, “Parlate del vostro Paese”, ciascuno degli allievi riversava sulla carta la piena dei sentimenti, spesso attanagliata dalla nostalgia del Paese nativo e dell’ambiente famigliare a cui - talvolta - erano stati tolti poco più che infanti. Per il mio ‘locus’ spasimavo, in segreto, fin da subito. Mi pareva il più bello del mondo, il luogo di tutte le delizie, dove ogni casa, ogni pianta, ogni ciottolo aveva parole per me. C’era addirittura chi aspettava di tornarci nelle brevi vacanze di Natale e di Pasqua ed in quelle più lunghe dell’estate, contando come un carcerato i giorni che lo separavano dal rientro.



Tornando a quel componimento tipico, ricordo che venivo travolto, scrivendolo di getto su due o tre fogli doppi. La nostalgia per il mio Paese era tanta e venata, per la prima volta, da un sottile e misterioso piacere: quello di scrivere, di far rivivere i fatti, i luoghi, le persone che mi andavano apparendo nella mente e che trattenevo con gioia il tempo necessario a fissarne i tratti sulla pagina. In essa quelle forme prendevano un nuovo aspetto, più gradevole di quello vero. Quando arrivavo in fondo al mio lavoro, mi accorgevo di avere scritto dieci pagine in cui avevo raccontato le mie piccole-grandi storie, descrivendole compiutamente. Mi profondevo nel decantare la mia casa con le sue famose quattro ‘finestrelle’ sulla facciata, raccontavo di imprese in cui mi sentivo grande e tante altre vicende legate alle poche strade dove avevo vissuto felicemente. Insomma il mio Paese diventava lo sfondo di molte altre mie storie. Tutto era accaduto tra quelle case perché tutto era accaduto in me. Guai a chi non ha dietro di sé un territorio preciso, una geografia e addirittura una topografia ben definita, vissuta, nei confronti di cui possa verificare passioni e sentimenti. Ma è chiaro che un paese, od un territorio, usati in tal modo, finiscono col diventare emblematici, che è come dire, almeno nell’aspirazione di chi li elabora in tal modo, universali.

Quel Paese, che ha ormai da tempo titolo di Città, è sempre là, dove è sorto sin dal tempo dei Latini (ed i residui romani sono tanti), ma non è rimasto quale era. Intatto, o quasi, nel suo nucleo antico, in questi ultimi decenni ha avuto il suo sviluppo periferico e tante manomissione all’interno: palazzi di sei o sette piani innalzati ad onta delle tante strade seicentesche, case d’altra epoca, negozi e ‘boutiques’ disegnati da pretenziosi architetti, terrapieni avanzati in riva al lago e divenuti pubblici passeggi, posteggi di macchine e spazi per luna-park che i miei occhi sorvolano e non vedono, soffermandosi invece sulle vecchie facciate e talvolta fissandosi ad un portone, ad un’insegna, ad una finestra o ad un intonaco non mutato in nulla, quasi che il tempo fosse ancora quello della mia infanzia. Così come è, rimarrà per un po’ di anni e certo per tutti quelli che mi restano da vivere. Di tempo in tempo ci andrò, per misurarmi con questi ‘fantasmi’, per constatare fino a che punto gli sono rimasto fedele, per rendermi conto che è il Paese di tanti altri che neppure conosco, e “mio” soltanto nell’immagine che me ne sono fatta e che cerco di conservare dentro di me.

Claudio de Luca