LARINO. Otto giorni dedicati al calcio a 5 e soprattutto al ricordo degli sfortunati gemelli Antonello e Giovanni Padulo, scomparsi quand'erano adolescenti a causa di un tragico incidente stradale, travolti e uccisi da un'auto sulla strada tra Larino e contrada Monte Arcano. E' proprio a loro è intitolato il torneo "III Memorial Antonello e Giovanni Padulo", che si disputerà da domenica 23 a domenica 30 agosto presso i "Campetti di Rainone". L'auspicio è di raggiungere almeno sei squadre, quindi l'articolo di oggi funge anche da monito e sprone affinché si organizzi l'evento. Con un massimo di dieci giocatori per squadra. I riferimenti per le iscrizioni sono Gianluigi e Nicola, ai rispettivi recapiti mobili: 347.0798715 e 324.6112806. Forza, rendiamo omaggio in campo ai Gemelli Padulo.

Lo scorso anno il torneo si svolse dal 5 agosto al 13 agosto 2019, allo stadio comunale di Larino, il organizzata dagli amici dei due ragazzi in collaborazione con l'associazione “Brizio” impegnate nella tutela dei malati oncologici e nel sostegno delle loro famiglie e delle persone disagiate con aiuti concreti a chi ha bisogno.

Antonello e Giovanni giocavano a calcio rinnovando l'importanza e il senso dello sport per tutti i giovani come esempio e valore di amicizia, solidarietà e crescita di una comunità che sa stare insieme.