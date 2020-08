TERMOLI. Dopo l’agognata apertura del mercato rionale di via Montecarlo, la vecchia piazzetta mercatale di via Inghilterra sembrava destinata a restare una delle tante aree degradate ed abbandonate di cui purtroppo la città è disseminata.

Invece, subito dopo l’eliminazione dei box per la vendita dei prodotti ittici, l’ufficio tecnico del Comune di Termoli, in sinergia con l'assessorato ai Lavori pubblici di via Sannitica, ha effettuato una riqualificazione dell’area realizzando tre aiuole nelle quali sono state messe a dimora altrettante essenze arboree; si sono poi installate sei panchine e due giochi per bambini. Infine in luogo della fontanella ne è stata realizzata una nuova molto più esteticamente apprezzabile.

Tutto attorno vi è stato il rifacimento dell’asfalto ove sembrerebbe che verranno individuati stalli per la sosta libera dei veicoli. Insomma prosegue l’attività di piccoli ma significativi interventi di manutenzione straordinaria di alcuni punti del territorio comunale.