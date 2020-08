TERMOLI. E’ stata una prima metà di agosto assai difficile in basso Molise, a causa della carenza idrica, che si è manifestata da Campomarino Lido a Montenero di Bisaccia, passando per San Giacomo degli Schiavoni, Montecilfone, Guglionesi, Petacciato, Palata e Tavenna.

Da alcuni giorni, tuttavia, per fortuna non ci sono nuove comunicazioni emergenziali dai sindaci dei vari comuni, e come aveva annunciato anche il sindaco Nicola Travaglini a cavallo di Ferragosto per Montenero di Bisaccia, i guasti tecnici riscontrati da “Molise Acque” negli ultimi giorni sono stati riparati. «Nella consapevolezza che la crisi idrica che stiamo vivendo, caratterizzata da siccità e caldo persistenti, è ancora in atto e da non sottovalutare, saranno comunque opportune delle chiusure notturne per evitare sprechi e svuotamenti eccessivi, che comporterebbero nuovamente problematiche per tutti: raccomando i cittadini ad usare in maniera misurata e intelligente l’acqua a disposizione, affinché con la dovuta accortezza nei consumi, potremo affrontare senza troppi problemi i prossimi giorni. Ringrazio sentitamente i tecnici di “Molise Acque”, il presidente Giuseppe Santone con cui mi sono confrontato svariate volte al giorno, la protezione civile per il prezioso supporto, i nostri operai e tecnici comunali per aver affrontato la situazione nella maniera più giusta, lavorando incessantemente per una risoluzione celere del disagio per il quale tutti abbiamo avuto non pochi problemi.

Siamo ovviamente dispiaciuti per tutto quello che è accaduto e per il disagio patito da residenti e turisti presenti sul nostro territorio, ma abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità per accelerare la soluzione di tale problematica».

Intanto, il Governatore del Molise, Donato Toma, ha chiarito la posizione regionale a riguardo, in una intervista rilasciata ai colleghi di TeleRegione Molise.