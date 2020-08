Cluster Covid dai rientri in Molise, Florenzano: massimo impegno dell'Asrem, ma dovete censirvi

CAMPOBASSO. Tutti cluster Covid provenienti da fuori regione, quelli delle ultime settimane e allora giunge una dichiarazione ad hoc del direttore generale dell'Asrem, Oreste Florenzano.

"Come Asrem, potete vederlo anche dal numero elevato dei tamponi processati negli ultimi giorni, siamo iperattivi su questo fronte ed è quello da circoscrivere in questo momento. Sia per i rientri dall'Estero che da fuori regione. L'invito è sempre quello rivolto alla cittadinanza di censirsi e permetterci di conoscere tutti coloro che tornano in Molise, dandoci così l'opportunità di verificare e controllare lo stato di salute di ciascuno, per evitare contatti e contagi con familiari e altre persone. Per noi è molto importante".