«Montecilfone da stamani è rimasta a secco ed è una vergogna»

MONTECILFONE. Il serbatoio idrico di Montecilfone rischia di diventare un incubo per la comunità di Montecilfone, ma non soltanto come simbolo del sisma 2018, ma anche per una carenza di acqua che sta diventando insopportabile, specie in giornate calde come quelle di agosto.

L'ultimo sfogo, che ha condiviso con noi, è quello del sindaco Giorgio Manes.

«Montecilfone da stamattina è rimasta a secco ed è una vergogna. Il serbatoio è ancora inagibile, quindi a differenza degli altri comuni non abbiamo riserve di acqua, mi avevano promesso che vista la situazione delicata che aveva il nostro paese bastava solo chiudere la notte dalle 22 alle 6 del mattino. Ma vedo che nonostante la chiusura notturna siamo tuttora senza acqua e senza nessuna comunicazione a riguardo».