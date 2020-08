Dritte in materia edilizia (contributi concessori)

MOLISE. La sentenza n. 426/2019 (Sez. 2^, Sede di Brescia, Tar Lombardia) ha stabilito che i titolari del permesso di costruire che rinuncino ai lavori (o che, comunque, non utilizzino l'autorizzazione) possono ottenere dal Comune la restituzione delle somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione. In capo all'Amministrazione locale, infatti, si configura un indebito oggettivo e la rifusione del denaro sborsato dal privato può scattare anche ‘pro quota’ quando il titolo risulti utilizzato solo in parte. Con la decisione il Comune è stato condannato a versare oltre 24mila € all'impresa.

A suo tempo la Ditta ne aveva versati 55mila per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione; ma, poi, aveva rinunciato a realizzare le opere assentite. L'avvio dei lavori, dunque, non risultava mai comunicato. In seguito l'impresa voleva costruire 4 appartamenti in un altro comprensorio ed aveva bisogno del permesso in sanatoria. Con la pronuncia in esame ha ottenuto che l'importo dell'oblazione fosse scalato dal versamento precedente e le era pure stata restituita la differenza. Il punto era che il contributo concessorio risultava legato alla trasformazione del territorio. Il mero pagamento non costituisce acquiescenza all'imposizione e, se l'opera non viene realizzata, il privato ottiene la restituzione in base all'art. 2033 Cc perché manca l'obbligazione di dare. Gli interessi decorrono dalla notifica del ricorso perché non è provata la malafede dell'Amministrazione.



Il contributo concessorio è uno dei nodi più spinosi da sciogliere in caso di nuove costruzioni. Non è al condominio che il Comune può ingiungere il pagamento degli oneri di costruzione e di urbanizzazione. La prestazione patrimoniale, infatti, compensa l'attività svolta dall'Ente che ha assicurato al nuovo insediamento gli allacci alle condotte dell'acquedotto e delle fognature: deve dunque restare a carico di chi è titolare del permesso di costruire, cioè dell'impresa che ha edificato lo stabile.

È quanto emerge dalla sentenza n. 480/2019 (sez. 2^, Tar Sicilia) che ha accolto il ricorso del condominio, escludendo la legittimazione passiva dell'ente di gestione rispetto alla diffida e poi all'ingiunzione emessa dall'Amministrazione. La concessione edilizia risaliva al 1990. All'originaria titolare era subentrata un'altra ditta che completava i lavori nel 1992. Dopo vent'anni il Comune si sveglia e pretende quasi 255mila euro per contributi di urbanizzazione, costi di costruzione, penali, interessi ed adeguamento. E, oltre all'Amministratore della Società, l'altro destinatario del provvedimento è il condominio che, tuttavia, non risulta obbligato perché è soltanto il patrimonio del costruttore a riuscire incrementato dall'intervento edilizio. Il rilascio della concessione è fatto costitutivo dell'obbligo giuridico di corrispondere il contributo costituito in capo al cessionario. E il titolare della concessione volturata resta obbligato ‘in solido’ al pagamento degli oneri con l'avente causa, salva la ripartizione dei costi frutto di accordi interni, a meno che i lavori non siano realizzati del tutto dal terzo.

Il laboratorio artigianale che diventa locale commerciale deve corrispondere al Comune gli oneri di urbanizzazione anche se la trasformazione non prevede la realizzazione di opere. E ciò perché il cambio di modo d'uso, pur se soltanto funzionale, deve ritenersi oneroso in quanto implica un passaggio fra categorie urbanistiche differenti (sentenza n. 309/2018, Sez. 3^ Tar Toscana). Quindi dovrà essere versato al Comune il contributo richiesto dal Servizio edilizia privata dell'ente. Inutile dedurre che il mutamento di destinazione solo funzionale sarebbe attività libera e gratuita (salvo diversa disposizione della legge regionale).

Per legittimare il Comune a pretendere il pagamento non serve il piano di localizzazione o di distribuzione delle funzioni né l'adozione di altri atti urbanistici. E ciò perché è in base all'art. 5 del dm n. 1444/198 che si ricava come il passaggio (da bottega artigianale ad esercizio commerciale) determini di per sé l'aumento del carico urbanistico dei locali perché deve ritenersi una trasformazione significativa per i valori tutelati dalle norme, annoverata fra gli interventi da realizzare a titolo oneroso.

