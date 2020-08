Canaletta d'accesso al porto turistico di Campomarino insabbiata, al via i lavori di rimozione

CAMPOMARINO. Riuscirà mai a decollare autenticamente il porto turistico di Campomarino? L'approdo denominato "Marina di Santa Cristina", in onore della patrona, e in sostituzione del vecchio brand Skanderberg, che non ebbe molta fortuna, vive disagi e difficoltà a causa di un progressivo insabbiamento dovuto alle correnti marine e alla sua morfologia.

Dalla prossima settimana si cercherà di mettere mano a questa problematica, con lavori di spostamento nello stesso ambito portuale, dei sedimenti accumulati lungo il canale di accesso. Il cantiere sarà aperto dal 24 agosto al 15 settembre prossimo, su richiesta del Comune di Campomarino, in qualità di concessionario del porto turistico, e sarà gestyito dalla PANTA REI S.R.L.

Unità navale impiegata nel solo controllo dell’area: Unità navale Idro jet tipo JET FLASH V470 matr. N 71 H

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) / Direttore dei Lavori / Responsabile della sicurezza in fase esecutiva: Ing. Michelangelo Santangelo.

Diffusa stamani l'ordinanza a firma del comandante della Capitaneria di Porto, Francesco Massaro.

L'autorizzazione n. 13/2020 in data 06.07.2020 è stata rilasciata dalla Regione Molise, anche grazie al nulla osta dell'Arpa Molise del 26 giugno scorso.

L'ordinanza

CONSIDERATO: che le attività in questione richiedono l’interdizione all’uso della canaletta di ingresso/uscita del porticciolo turistico di Campomarino “Marina di Santa Cristina”;

SI RENDE NOTO: che nel periodo compreso tra il 24 agosto ed il 15 settembre 2020, nella fascia oraria dalle ore 05:00 alle ore 10:00, la Società PANTA REI srl, per conto del Comune di Campomarino, effettuerà lavori di rimozione di materiale sabbioso e successivo spostamento dello stesso (sedimenti accumulati lungo il canale di accesso all’imboccatura del porto turistico di “Marina di Santa Cristina”) nelle aree all’interno dell’ambito portuale in concessione, così come evidenziato nella sottostante immagine.

La sorveglianza dell’area oggetto di interdizione sarà effettuata con l’unità navale Idro jet tipo JET FLASH V470 matr. N 71 H.

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione/Divieti)

Nel periodo di tempo e nel tratto di mare di cui al RENDE NOTO, nella fascia oraria compresa tra le ore 04:30 e le ore 10:30, è interdetta la navigazione, la sosta, l’ormeggio, oltre che la balneazione, e qualsiasi altra attività connessa con l’uso del mare.

Articolo 2

(Prescrizioni)

Il direttore dei lavori giornalmente dovrà annotare il quantitativo di materiale movimentato e depositato nell’area indicata, comunicando alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Termoli l’inizio e la fine delle operazioni giornaliere. I comandanti/conducenti di qualsiasi unità navale che navigheranno nei pressi dell’area interdetta dovranno navigare sempre e comunque alla minima velocità consentita per il governo sicuro dell’unità utilizzando ogni eventuale ulteriore accorgimento tenendosi a debita distanza di sicurezza e comunque a non meno di 100 metri dall’unità intenta a vigilare sullo svolgimento dei lavori citati in premessa.

Qualora eventuali unità navali abbiano impellenti ed improcrastinabili necessità di accedere o uscire dal porto turistico le stesse dovranno preventivamente concordarne modalità e tempi con la Direzione lavori.

Articolo 3

(Deroghe)

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1 le unità della Guardia Costiera, delle altre forze di polizia che per compiti di istituto abbia interesse ad accedere ed il personale ed i mezzi navali della ditta esecutrice dei lavori.