Marine litter, il Pd non si ferma: «Petacciato non è una favela»

PETACCIATO. «Il nostro territorio non è una favela», è questa la risposta del circolo dem di Petacciato al sindaco Roberto Di Pardo. «Dopo più di tre anni di sterile consiliatura è arrivata la prima proposta d’intervento strutturale da attuare sul territorio formulata da questa amministrazione. La proposta è contenuta nella deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 22 luglio scorso ed è quella protocollata il 19 febbraio scorso dalla Società Med Sea Litter Italia srl con sede in via Del Meone n. 14, Viterbo. Si tratterebbe, a detta del sindaco, di “un impianto produttivo di valorizzazione dei rifiuti marini”, di un impianto cioè che produrrebbe non un oggetto ma la “valorizzazione” dell’oggetto medesimo, con tanti saluti alla lingua italiana.

A generare dubbi e timori dei cittadini contribuisce la dichiarazione del sindaco che blatera di “amore” per il proprio territorio e di “sapersene prendere cura”.

Dette da chi, in un recente passato, è stato membro di un consiglio di amministrazione di un ente che amministrava le risorse idriche della regione in un periodo in cui l’acqua risultò avvelenata dai trialometani che impestarono l’intero Basso Molise, queste dichiarazioni inducono a foschi presagi.

Secondo il primo cittadino si tratterebbe di un “impianto capace di lavorare rifiuti trasformandoli in materia prima”. Ma come si fa a trasformare un rifiuto in materia prima? Un rifiuto lo si può trasformare in materiale riciclato non in materia prima. Ed il suo eventuale riutilizzo può avvenire solo dichiarando esplicitamente questa sua natura perché spacciare materiale riciclato per materiale naturale costituirebbe, riteniamo, frode in commercio.

Contrariamente a quanto afferma il sindaco, nell’oggetto di delibera si parla di una piattaforma integrata per il recupero ed il trattamento di tre tipologie di rifiuti :

1) Recupero materiale da “marine litter” (rifiuti marini);

2) Rifiuti provenienti da raccolta differenziata ;

3) Rifiuti CER 19.12.12. volgarmente detti ecoballe. Della natura e delle caratteristiche della società proponente tratteremo con un articolo a parte. Qui vogliamo solo rilevare che la sede legale dichiarata dalla società (via del Meone n. 14 a Viterbo) corrisponde allo stabile, apparentemente disabitato,, della società proponente Med Sea Litter Italia srl.

La ditta proponente, nel documento allegato alla delibera consiliare n. 9 del 22/07/2020, indica alcuni dati di riferimento dell’iniziativa.

Tra questi dichiara : “In linea generale la sezione di trattamento/recupero dei marine litter, del multimediale e dei C.E.R. 19.12.12., a regime potrà occupare fino a 30 addetti a linea produttiva (sono previste 2 linee produttive da 60.000 ton/anno).”

Dunque, stando a quanto la ditta dichiara e la delibera comunale recepisce, l’impianto a regime “tratterà” 60.000 tonnellate di rifiuti ogni anno. Da dove arriveranno? Non si sa. Come arriveranno? Questo possiamo capirlo da soli.

Arriveranno tramite mezzi idonei al trasporto dei rifiuti. I mezzi migliori e più usati sono camion in grado di trasportare, per ogni viaggio, circa 12 tonnellate di rifiuti.

Poiché il quantitativo di rifiuti trattati a regime è di 60.000 ton, considerando un anno lavorativo di 320 giorni ed un giorno lavorativo di 12 ore, con semplici operazioni aritmetiche calcoliamo subito che per far funzionare a regime la piattaforma occorrerà, per ogni anno, l’arrivo di 5.000 camion carichi. Su una qualunque strada che condurrà all’impianto (in qualunque zona si pensi di collocarlo) si verificherà un incremento complessivo di traffico annuo costituito dai 10.000 mezzi meccanici pesanti, corrispondenti a 30 camion al giorno, corrispondenti a due o tre camion all’ora.

Possiamo facilmente immaginare gli odori nauseabondi che faranno da scia al passaggio di questi mezzi, le polveri, il rumore, il rischio d’incidenti, il consumo delle strade, l’inquinamento da fumi di combustibile e da sostanze gommate, il crollo del valore dei beni immobili, delle attività di qualunque tipo e natura ed il generale degrado del territorio.

E chi pagherebbe i costi sociali di questa iniziativa filantropica?

Ed i rifiuti in arrivo non dovranno essere scaricati in depositi? E come definiremmo questi depositi?

E le sostanze plastiche e gli altri rifiuti in arrivo non dovranno essere lavati, sterilizzati, lavorati? E le acque di lavaggio dove saranno scaricate? Non ci risulta che il comune abbia un sistema di raccolta per acque di produzione industriale né sistemi di trattamento e smaltimento adeguati e finalizzati. E le plastiche non dovranno essere fuse per poterle riutilizzare come cassette da ortofrutta ed altro? Ci sarà produzione di fumi e polveri? E questi fumi e polveri quali sostanze conterranno?

Potremmo continuare per un’ora ed otterremmo sempre la stessa risposta: boh!

Prima di autorizzare con delibera comunale, l’inizio di un procedimento amministrativo che, indipendentemente dall’esito, mette in moto un meccanismo che dovrà comunque trovare un punto di fermo e sfociare in una decisione finale, bisognava chiedere tutto questo ed altro alla ditta proponente. Ma forse la circostanza interessava ed interessa poco.

“In cauda venenum” scrivevano i saggi con riferimento allo scorpione che ha notoriamente il veleno sul pungiglione posto nella parte finale della coda.

E, in effetti, proprio in coda al documento allegato alla delibera compare una parola magica: royalties. Una royalty annuale da concordare tra le parti. Magari col sottofondo della celebre canzone di Renzo Arbore dal titolo : Aumma Aumma. Resta da trattare l’aspetto lavorativo-occupazionale della faccenda.

Nell’allegato alla delibera consiliare si fa riferimento alla possibile occupazione di 64 unità lavorative allorquando l’attività funzionerà a regime. Proviamo a ragionare e riflettere, al contrario, sugli effetti deleteri che una simile iniziativa potrebbe provocare, su qualsiasi attività esistente nell’ambito territoriale di riferimento

Tenuto conto del contesto di spazio, di tempo e di luogo in cui è inserito questo comune, un’ iniziativa del genere viaggia in direzione esattamente uguale e contraria alle caratteristiche del territorio ed alle linee di sviluppo, ormai ampiamente definite e consolidate, di tutto il comprensorio sovraregionale costituito dal Basso Molise e dall’Abruzzo Citra.

Nell’ epoca della mondializzazione, della globalizzazione, dell’economia a scala planetaria, pensare di poter collocare, all’interno di un contesto economico, sociale ed ambientale così ben definito e caratterizzato, una piattaforma di trattamento rifiuti, magari in vista mare, è cosa assurda e difficile da credersi.

La cosa rappresenta anzitutto uno sputo in faccia all’ intera comunità in quanto chi ha promosso l’iniziativa ritiene i suoi amministrati, o perlomeno i suoi propri elettori, quantomeno poco perspicaci.

Ma dimostra, al contempo la totale assenza di qualsivoglia visione d’insieme dei problemi, l’assenza di un qualsivoglia progetto di sviluppo, definito e concreto, diretta emanazione ed espressione delle risorse stesse del proprio territorio. Dimostra la totale sfiducia verso ogni forma di iniziativa locale legata al territorio, verso ogni autonoma iniziativa di sviluppo di questa comunità. Di questo territorio si ignorano le risorse, si trascurano le opportunità e si negano le possibilità. Si punta anzi, consapevolmente o meno, alla negazione del territorio medesimo dal punto di vista turistico ed ambientale. Qualcuno pensa veramente che impiantare una simile iniziativa possa rivelarsi indolore e risolversi nel semplice incremento occupazionale di 64 unità? Ma una persona seria può veramente credere a possibilità di sviluppo turistiche in prossimità di un impianto per il trattamento di rifiuti? Qualcuno può veramente pensare che si potrà venire in vacanza in questo comune facendo lo slalom tra camion di rifiuti, respirandone le esalazioni mefitiche e gli scarichi dei tubi di scappamento, gli insetti molesti e gli odori nauseabondi?

Lo sanno questi amministratori che il Basso Molise è una delle zone d’Italia con maggiori percentuali di malattie tumorali? Hanno mai sentito parlare di registro dei tumori, della necessità di rendere finalmente operativo questo strumento? Se avessero una pur minima conoscenza di queste problematiche ai signori proponenti l’iniziativa avrebbero risposto : grazie del pensiero ma decliniamo l’offerta. Immediatamente. Senza alcuna esitazione o mediazione. Ma il problema, che per la verità non è solo dell’oggi, è che il comune non è governato. Non esiste cioè un progetto vero di sviluppo che tenga conto di tutte le risorse presenti sul territorio, che ne valuti gli elementi di forza e quelli di debolezza e che, con opportune azioni guidate di governo (governo!), sia in grado di trasformare gli elementi di debolezza in elementi di forza. Da molto tempo assistiamo solo e soltanto al reiterarsi di atti di pura, semplice ed ordinaria azione amministrativa la cui summa sembra essere : navigare a vista e tirare a campare. Tentando sempre e solo di vendere e/o alienare beni pubblici. Non avendo una direzione precisa si naviga in circolo, non avendo un obiettivo (un progetto di sviluppo complessivo!) specifico si prendono per buoni tutti gli obiettivi, non avendo in testa alcuna idea si assumono per buone tutte le idee. Anche l’impianto di trattamento dei rifiuti va bene pur di poter dire di aver fatto qualcosa.

In certe parti del mondo perfino le discariche sono un elemento importante per la sopravvivenza di milioni di essere umani che non avrebbero altre alternative alla morte per fame. Ma nei contesti cosiddetti civili, si va oltre la semplice sopravvivenza, contano, e molto, anche la qualità della vita, il modello di vita, l’aspettativa di vita, il diritto alla salute.

Noi abbiamo come riferimento il modello del contesto civile, e comunque un modello di sviluppo molto preciso; questa maggioranza, in tutta evidenza, non avendo alcun modello di sviluppo, ritiene di poterne assumere come tale uno qualunque: anche quello della favela».