GUGLIONESI. Prodigarsi per i bambini significa fare del bene. Significa mettere al primo posto, dopo tanti mesi, una “categoria” che era stata quasi dimenticata.

I bambini del centro estivo 2020 “Creativiamo” di Guglionesi, ci accolgono con grandi e inestimabili sorrisi che, noi, riusciamo a captare da dietro le loro mascherine, tramite i loro occhi. Quegli occhi che, in questi mesi, hanno visto solo attraverso il pc amici e compagni.

E’l’immagine più bella e più pulita che possiamo cogliere. L’immagine degli uomini e delle donne del domani che, anche avendo la mascherina 5 ore al giorno, “non si lamentano” ci spiega l’educatrice Michela Moretti.

Seguono tutte le norme anti Covid-19, manine igienizzate e pulite, mascherine e distanziamento quando devono eseguire lavori manuali, come oggi. Nella giornata di giovedì 20, sono stati protagonisti della “giornata dei 5 sensi: la manualità”. Toccare con mano quello che sarebbero andati a realizzare. Dai lavoretti, disegni, balli, giochi si sono improvvisati anche esperti cuochi o, per meglio dire, casalinghe e casalinghi con la pasta fatta a mano. Direttamente da loro.

Nella stessa mattinata, i bambini sono stati raggiunti da una delegazione dell’amministrazione comunale, nelle persone del primo cittadino Mario Bellotti e gli assessori Pino Aristotile e Stefania Addesa, i quali hanno espresso tutta la loro ammirazione al progetto presentato da Giuseppe Vaccaro, dell’associazione InFormare e alle educatrici che lo affiancano: Michela, Barbara, Sara e Federica.

«Siamo estremamente soddisfatti di questo progetto- afferma il sindaco Bellotti- abbiamo tanti feedback positivi da parte dei genitori che affidano i loro figli nelle capaci mani di questi educatori. E’un’esperienza che verrà sicuramente ripetuta».

Quarantotto ragazzi dai 3 ai 14 anni, un mese pieno di attività che ha visto davvero l’entusiasmo delle famiglie.

«E’ un progetto sul quale stavamo lavorando da tempo- ha spiegato Vaccaro- la ministra Bonetti ne parlò due, tre mesi fa e noi ci siamo messi subito in movimento. Abbiamo avuto la collaborazione di tante persone, il coordinatore progettuale, un progettista dell’intervento, 5 animatori, 4 educatori professionali e una psicologa, oltre due operatori volontari impegnati nel progetto di Servizio Civile Universale e volontari dell’associazione».



Particolare attenzione, infatti, è stata posta all’attuazione delle “linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19”, con la nomina del Responsabile in un medico competente e che ha proceduto a porre in essere la dovuta sorveglianza sanitaria con la visita pre-assuntiva dei collaboratori, la visita medica, compreso l’esame Covid19, la nomina del RSPP e la redazione DVR di cui D.lgs. 81/08, il corso di primo soccorso, la sanificazione e la ionizzazione delle aule e degli spazi utilizzati dell’istituto, l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e prodotti per le pulizie, un rapporto numerico minimo consigliato tra operatori, educatori o animatori e bambini ed adolescenti graduato in relazione all’età dei minori, il rispetto dei “principi generali d’igiene e pulizia”, la sensibilizzare al corretto utilizzo delle mascherine e la costante pulizia e sanificazione dei servizi igienici, il rispetto dei vari “protocolli di accoglienza”, le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità.

E’ da questi bambini che bisogna ripartire. Dalla loro voglia di stare assieme, di giocare,di aiutarsi l’un l’altro. La loro voglia di socializzare e confrontarsi, anche quando i è più piccini, dovrebbe farci capire quanto loro abbiano ‘sofferto’ la mancanza delle piccole cose, di quelle abitudini quotidiane che li hanno ‘scombussolati’. Grazie, però, ai centri estivi, colonie o grest, tutto questo sono riusciti a recuperarlo. Ritrovando quei sorrisi che in questi mesi, alla maggior parte, si erano spenti.

Sono pronti ad affrontare il nuovo anno, in sicurezza e mascherina sicuramente, ma con una marcia in più, con i loro occhi pieni di energia, positività e bellezza!»