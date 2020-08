Tra accattonaggio e parcheggiatori abusivi al porto di Termoli

TERMOLI. Episodi di malcostume che si ripetono pedissequamente in una delle aree più a vocazione turistica della città, il porto di Termoli. E' il fenomeno fastidioso della questua di chi chiede soldi per indirizzare i veicoli in sosta, non proprio parcheggiatori abusivi, poiché siamo al confine del fenomeno dell'accattonaggio.

E' quanto ha lamentato un nostro lettore.

«Invito le autorità ad agire per interrompere quel bruttissimo fenomeno del parcheggio abusivo giù al porto nei confronti dei turisti che si recano alle Tremiti. Giovedì mattina ho assistito a un bruttissimo biglietto da visita della nostra città nei confronti di questi turisti che certo legheranno al nostro porto oltre al disordine per i posti auto, sporcizia-fetore anche un senso di insicurezza legato a questo fenomeno».