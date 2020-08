TERMOLI. Detto, anzi annunciato, e fatto. La dottoressa Fernanda Florio, che dal primo agosto fa parte dei medici di continuità assistenziale dell'Asrem, dopo aver lasciato il 118, incassato il sostegno di associazioni e comitati locali, ha inscenato la sua protesta, quella di restare in auto, parcheggiata nel perimetro della sede distrettuale, piuttosto che svolgere il turno di notte in una sede dl Guardia medica definita promiscua e inadeguata.

Dall'ultima intervista di martedì scorso è cambiato solo un dettaglio, l'arrivo di un appendiabiti. Troppo poco. Assieme a lei, stasera, c'erano Valerio Fontana del Movimento 5 Stelle, Annarita De Notariis del comitato basso Molise per il Bene Comune, Debora Staniscia per MolisanitàL113, Carolina Mancini del comitato civico frentano e una delegazione del Forum per la difesa della sanità pubblica, guidata da Aida Trentalance. Tutti sono intervenuti a supporto della dottoressa Florio.

La manifestazione è stata proposta in diretta Facebook da Termolionline.