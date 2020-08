Test sierologici scuola, ecco cosa fare

CAMPOBASSO. Definita la procedura che consentirà al personale docente e non docente delle scuole molisane, a partire dal prossimo 24 agosto e su base volontaria,di effettuare i test sierologici presso una delle strutture individuate.

L’utente accede al sito aziendale www.asrem.gov.it e, successivamente, ai servizi online: https://www.asrem.gov.it/servizi-online/

Deve cliccare sul pulsante Test sierologico personale scolastico e procedere alla

registrazione tramite apposito form nel quale inserire i dati richiesti.

Una volta compilato il form, l’utente potrà scegliere la sede presso la quale effettuare il test e l’orario (la scelta dell’orario sarà compatibile con le disponibilità relative alle fasce di orario prescelte).

Al termine della procedura, l’utente riceverà mail riepilogativa con indicazione del giorno, sede ed orario per l’esecuzione del test.

Il giorno di effettuazione del test l’utente dovrà esibire la tessera sanitaria e consegnare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, scaricabile dallo stesso link sopracitato, ai fini della verifica dello stato lavorativo.

In caso di positività al test sierologico, la persona sarà sottoposta, entro le 48 ore, a tampone per la ricerca molecolare del SARS- COV2, segnalato al Dipartimento di prevenzione per i provvedimenti conseguenziali e posto in isolamento fiduciario fino all’esito del test diagnostico.

Le sedi dove saranno effettuati i test sierologici sono:

Campobasso, presso Distretto sanitario di base, Via U. Petrella;

Venafro, presso Casa della salute, Via Colonia Giulia;

Larino,presso Casa della salute, Via Lualdi 1.

La piattaforma informatica sarà attiva dalla giornata di domani, domenica 23 agosto. Pertanto, si potrà procedere alla registrazione ed alla prenotazione da questa data.

I test saranno effettuati a partire da lunedì 24 agosto.