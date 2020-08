TERMOLI. Una splendida notizia, quella che giunge dall'ospedale Bambino Gesù di Roma. Il piccolo di 6 anni trasportato ieri pomeriggio da Termoli alla capitale con l'elisoccorso del 118 Abruzzo sta molto meglio. Siamo certi che questa evoluzione clinica farà tirare un sospiro di sollievo a tutti i nostri lettori (oltre che ovviamente, in primis, alla famiglia) e a tutti coloro che ieri si sono adoperati affinché il bimbo in arresto cardiaco a Campomarino lido si salvasse.

Inoltre, lo stesso primario del presidio ospedaliero pediatrico specializzato per l'età infantile che si è occupato del caso ha espresso un plauso per come la vicenda è stata gestita "da manuale" all'ospedale San Timoteo e anche dal 118 che l'ha soccorso sulla spiaggia, tra il porto turistico Marina di Santa Cristina e il lido Lucio, visto che nel giro di due ore il paziente junior era già sull'elicottero.

Ora l'auspicio di tutti è che il piccolo di 6 anni si riprenda al 100% al più presto.