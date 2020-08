TERMOLI. Dall'ordinanza del Comune allo spartitraffico in via Pertini.

Dopo alcuni giorni dall’introduzione di alcuni divieti di svolta nel pericoloso incrocio tra via Tevere e via Pertini, onde evitare il perpetrarsi di violazioni della nuova disciplina e la conservazione delle criticità e dell’incidentalità il Comune ha disposto alcuni new jersey in plastica che impediscono fisicamente la svolta da via Pertini a via Tevere e l’immissione da via Tevere a via Pertini in direzione via Firenze.