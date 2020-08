​Cura contorno occhi: consigli pratici

TERMOLI. Ci sono marchi che sono da sempre sinonimo di qualità nel campo dei prodotti per la bellezza e per la cura della persona. Tra questi c’è senza dubbio Shiseido, un marchio storico che è stato fondato nel 1872 a Tokyo, nel quartiere Ginza, da Arinobu Fukuhara. Lo storico marchio Shiseido viene ideato nel 1915 e due anni dopo l’azienda giapponese è la prima a introdurre nella linea di cosmetici fard e fondotinta dei colori naturali del viso in un periodo in cui le donne giapponesi utilizzavano soltanto il colore bianco per truccarsi.



Dal 1923 la società comincia ad espandersi, aprendo vari negozi nel paese. Dal 1957 i prodotti Shiseido sono anche venduti a Taiwan e subito dopo a Singapore e Hong Kong. Nel 1962 la società investe anche alle Hawaii aprendo la Shiseido Cosmetics America. Le vendite in Europa iniziano nel 1968 con l'apertura di un negozio in Italia, avamposto per l'espansione in Europa. Nel 1971 è la volta dell'Oceania. Nel 1985 è la prima a produrre ialuronato di sodio acido ialuronico da fonte di origine non animale. Insomma, una storia di successo e di grandi traguardi raggiunti sempre nel segno della qualità e dell’eccellenza nel campo della cosmetica.

La cura della zona occhi

La zona occhi è molto particolare ed ha bisogno di una cura costante per ottenere risultati ottimali. Essendo iper sollecitata, sottile e priva di ghiandole sebacee la zona del contorno occhi richiede formulazioni più ricche rispetto alla crema viso. Inoltre spesso sotto gli occhi si depositano liquidi che generano le antiestetiche borse. Ci sono alcuni alimenti che possono aiutarci a combattere la presenza e la formazione delle occhiaie, in particolare gli alimenti che contengono vitamina C e K. Quest’ultima ha la fondamentale caratteristica di essere anticoagulante, aiuta cioè il sangue a non ristagnare. Dove trovarle? Kiwi, agrumi, uva e peperoni ne sono particolarmente ricchi.

Per prendersi cura dei propri occhi una delle creme più utilizzate è Shiseido Benefiance. Si tratta di una crema da giorno protettiva, specificatamente studiata per le pellli mature che mostrano segni di invecchiamento - come rughe, macchie brune, e perdita di elasticità - associati anche ai naturali cambiamenti ormonali che si verificano con l'età. Protegge dalla disidratazione, dagli agenti inquinanti, e dagli effetti dannosi dei raggi UV.

La crema Shiseido Benefiance è utile a migliorare la densità e l'elasticità della pelle, contribuendo a rendere i contorni del viso più delineati, per un aspetto più giovane.

Contiene Carnosine DP (tm), un principio attivo che aiuta a prolungare la vita delle cellule cutanee, potenziando i naturali meccanismi di difesa dai radicali liberi. Favorisce l'attività cellulare e la produzione di collagene. Una crema che, utilizzata nel modo giusto, può essere molto utile per curare gli inestetismi della pelle del viso e per prendersi cura dei nostri occhi nella maniera più efficace possibile.