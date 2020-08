TERMOLI. Ondata di caldo intensa sulla costa, quella del penultimo fine settimana di agosto ed era stata annunciata. Più devastante nel Sud, che in Molise, comunque le temperature oscillano attorno ai 33 gradi, come rilevato dalle varie stazioni meteo, sia quella dell'Aeronautica che a Difesa Grande del Mosaico, al momento sono i due nostri maggiori riferimenti.

Nell'entroterra, in Molise, il caldo arriva anche oltre, con la colonnina di mercurio a quota 36 gradi.

Non resta che tuffarsi in mare, spiagge come al solito affollate, anche per godersi l'ultima vera decade di vacanza, specie nei weekend, dove anche chi ha ripreso il lavoro post-ferie può tirare subito il fiato.

Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, al Centro-Sud dove l'anticiclone africano seppur in progressivo indebolimento continuerà a portare sole e gran caldo con temperature che all'estremo Sud potranno sfiorare di nuovo la soglia dei 38°C o superiori. Qui i temporali arriveranno solo tra lunedì e martedì. Vediamo la previsione più nel dettaglio.

Sole prevalente per la gran parte della giornata di domani con tendenza serale ad annuvolamenti con qualche piovasco lungo la dorsale appenninica. Sud condizioni soleggiate sull'intero settore. Temperature in lieve calo al Centro, stazionarie al Sud con valori massimi fino a 38°C o localmente superiori.