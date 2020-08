TERMOLI. Toglietemi tutto, ma la movida no, “sinnò me moro”. Questo potrebbe essere il pensiero prevalente dei giovani. Con l’arrivo dell’estate, di giorno “tutti i al mare a mostrà le chiappe chiare” come cantava Gabriella Ferri. E di sera la inevitabile movida. Dappertutto: a Termoli, in Italia, all’Estero (Spagna, Grecia, Malta e Croazia)

Le raccomandazioni delle autorità. Mascherina e distanziamento. Ad un possibile controllo, beccati senza mascherina, l’arma di difesa prioritaria del momento, (pochi centimetri quadrati di cotone nell’era tecnologica) una debole scusante è pronta ho finito proprio adesso di bere la mia birra (o di fumare la mia sigaretta)

Circa il distanziamento e la movida essi sono è in netta opposizione: come il bianco ed il nero, come un cane ed un gatto. Ed in netta impossibilità di realizzazione: come prendere il brodo con la forchetta.

Insomma la pretesa della quadratura del cerchio. Perché lo stare insieme è insita nella movida e porre ed imporre i vincoli e restrizioni di libertà (mascherina e distanziamento) è come vietare ad un assetato di bere una tazza d’acqua messa davanti a lui.

La prima fase, quella del lockdown, è riuscita, ha dato buoni risultati, ed infatti l’Italia è stata presa a modello da molti altri paesi. Il perché del successo è semplice in quanto le regole erano pochissime e chiare: si sta in casa e si esce solo con un motivo valido scritto su un modulo governativo all’inizio e in seguito con un’autocertificazione. E poi la paura era tanta. E poi c’erano le multe. E poi ci si sfogò cantando dai balconi. E poi molti si attivarono con la Rete. E poi c’era un’idea comune nella testa di tutti: il sacrificio di oggi, lo stare chiusi in casa, verrà ripagato con tutto tornerà come prima.

Ma la Fase 2, a differenza della precedente, si è presentata con molte incertezze e dubbi, sia da parte degli esperti di virus sia da parte della politica. Un clima di ambiguità di indeterminatezza,di vacillamenti che si riflessero perfino nella mancanza di assegnargli un nome. Troppe incertezze non potevano essere racchiuse in un nome. Quindi la fase 2 viene definita da un numero, seguito dal nulla.

A volo d’uccello ricordiamo alcune incertezze e opinioni diverse dei tecnici circa la personalità del virus e sul come combatterlo.

Mascherine si e mascherine no, non servono a niente (eh si, all’inizio ci fu anche qualche scienziato che si espresse sulla loro inutilità)

Le goccioline erano in grado, nel salto in lungo, di raggiungere 1 metro, 2 metri,ma anche quattro metri. Poi tutto si ridimensionò come per miracolo attorno al metro.

Il virus attacca gli anziani Dai 70 in su. Ora l’età media dei contagiati è intorno ai 30.

Il virus soffre con il caldo. In estate sarà meno forte. Alcuni azzardarono potrebbe anchemorire.

I tamponi. Essi permettono di identificare i contagiati. Dopo è emerso che ce ne sono decine di tipologie e molti sono fasulli. Perfino gli autoreferenzialie snobInglesi ne hanno comprato dall’Europa 20milioni di kit (per 33milioni di Euro) esono risultati inaffidabili e buttati nel cestino.

Alle incertezze tecniche sopra viste che in verità ci hanno sorpreso, data l’aureola che comunemente circonda tecnici e scienziati, si mescolavano le decisioni dei politici altalenanti e contrastanti nel tempo e nel territorio che nascevano dall’incalzante realtà che mutava:

-l’impoverimento crescente di molti lavoratori (con relative famiglie) che perdevano il lavoro.

-lo spauracchio di non riuscire più a riaprire le loroaziende dopo la fase 1 da parte di piccoli e medi imprenditori.

-il dimagrimentodel turismo (alberghi, ristoranti, bar, trasporti privati).

-il letale dubbio amletico è peggio morire di fame o di coronavirus.

-spettanza delle decisioni: centralio regionali?

In questa atmosfera di incertezza creata sia dai tecnici che dai politici perché i giovani dovrebbero essere gli unici ad avere la certezza di voler rinunciare alla movida che è un segno distintivo anagrafico della loro esistenza?

In ogni caso, concludiamo senza emettere giudizi e senza indirizzare a favore del cieco ottimismo o del triste isolamento. E senza neanche indossare i panni di Ponzio Pilato: fate come vi pare. Però, possiamo fare un appello al buon senso.

Da piccini ci chiedevano “vuoi bene alla mamma”? La risposta era ovvia.

Anche da adulti, se ce lo chiedessero daremmo la stessa risposta.

E quindi, perché mettere in pericolo mamma padre sorella fratello ed amici? Al posto della movida è sufficiente con tre quattro amici incontrarsi in un bar (anche periferico) e parlare in compagnia dell’ormai famoso metro di distanza. Senza lockdown e senza movida: una via di mezzo. Per noi, per la famiglia, per gli amici, per l’umanità intera. Evviva.

Luigi De Gregorio