Bimbi stesi a terra sulle strisce pedonali in attesa delle auto, il nuovo assurdo gioco

TERMOLI. Incrocio di via degli Abeti con viale Santa Maria degli Angeli, sabato 22 agosto. Dinanzi agli occhi di una coppia che stava procedendo in auto si presenta una scena incredibile. Due bimbi stesi a terra, tra cui una ragazzina, attendevano l’arrivo delle macchine per poi alzarsi di corsa.

Un gioco davvero pericoloso, ribadiamo. I due adulti si sono rivolti a loro dicendo di evitare questi comportamenti rischiosissimi, anche perché c’è mancato poco. Stavolta gli è andata bene, ma le prossime?

Per tutta risposta dopo essere stati redarguiti con lo sguardo, ai bimbi non è rimasto che ridere… e questo ha acuito il disappunto della coppia.

«Per fortuna mio marito va piano, altrimenti non oso immaginare. Si stendono a terra e quando arriva la macchina devono alzarsi di colpo. Ieri gli è andata bene, ma le prossime volte? Mettendolo sul gruppo si spera che le mamme stiano più attente. Mi hanno riso in faccia, dopo che le ho redarguite con lo sguardo».

Questo quanto pubblicato sul gruppo Facebook Donne & Mamme Termoli.